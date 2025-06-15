Ночные матчи КЧМ и лидер чемпионата Беларуси: экспресс на футбол с коэффициентом 7.22

На случай, если игр с «ПСЖ» и «Баварией» сегодня окажется мало.

Сегодня, 15 июня, стартовал клубный чемпионат мира. В ночь на 16 июня встречи тоже есть. Однако мировая футбольная арена богата не только этим. В чемпионате Беларуси, например, проводится регулярный сезон. Берём всё и соединяем в экспресс.

Прогноз на матч «Палмейрас» — «Порту»

К клубному чемпионату мира «Палмейрас» подходит в хорошем настроении. В таблице бразильской Серии А он занимает третье место, но отстаёт от первой строчки всего на два очка. Групповой этап Кубка Либертадорес клуб легко преодолел, одержав победы во всех шести матчах, и вышел с первого места в плей-офф.

«Порту» ждёт непростое испытание. Он провёл далеко не лучший сезон. В чемпионате Португалии финишировал на третьем месте, а в Лиге Европы вылетел в стыковой встрече, оказавшись слабее «Ромы». Видимо, руководство и главный тренер Мартин Ансельми сами это понимают.

Состав у «Палмейраса» очень свежий и молодой. Но сможет ли он наиграть на победу? Всё-таки у «Порту» достаточно опыта, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. Поэтому предлагаем поставить на то, что бразильский клуб не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча за 2.15.

Прогноз на матч «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»

В этой паре будто бы всё понятно. «Ботафого» находится в лидирующей группе чемпионата Бразилии. За 11 встреч, которые он успел пока провести на внутренней арене, набрал 18 очков. Отставание от топ-4 составляет всего четыре очка. При этом посмотрите на результаты последних матчей.

Бразильский клуб победил в шести из восьми прошлых встреч в разных турнирах. Потерпел неожиданное поражение в Кубке Бразилии и сыграл вничью с «Фламенго» — лидером бразильской Серии А. В остальных случаях — победы. Да и состав у бразильцев поинтереснее, чего один только опытный Алекс Теллес стоит.

У «Сиэтл Саундерс» в обойме много легионеров, но больших звёзд — нет. Кроме того, прямо сейчас американский клуб выглядит средне: выиграл лишь два матча из пяти при двух поражениях. Располагается в середине турнирной таблицы МЛС. Даже странно, что букмекеры так высоко оценивают его шансы в предстоящей встрече.

Прогноз на матч «Ислочь» — «Маклайн»

«Маклайн», ранее представлявший Рогачёв, после прихода спонсоров и переезда в Витебск почувствовал свою силу. В нынешнем сезона чемпионата Беларуси он показывает какие-то выдающиеся результаты, по собственным меркам. 11 туров позади, а у него — девять побед, ни одного поражения, 21 забитый мяч и только шесть пропущенных.

Понятное дело, что клуб прямо сейчас лидирует в Высшей лиги Беларуси. Если так дальше и пойдёт, то будет бороться за золотые медали и еврокубки. Правда, «Ислочь» тоже совсем не подарок. Команда пока что не проигрывала дома, а в турнирной таблице находится недалеко от топ-3.

Судя по всему, нас ждёт достаточно напряжённый матч. Своих некоторых главных конкурентов «Маклайн» уже побеждал, но счёт зачастую был близкий. На этот раз должно быть примерно так же. То есть гости не уступят как минимум, но тотал будет меньше 3.5 мяча.

Экспресс на футбольные матчи 15 июня 2025 года

Ставка 1: «Палмейрас» не проиграет «Порту» + тотал больше 1.5 мяча за 2.15.

«Палмейрас» не проиграет «Порту» + тотал больше 1.5 мяча за 2.15. Ставка 2: «Ботафого» обыграет «Сиэтл» за 2.10.

«Ботафого» обыграет «Сиэтл» за 2.10. Ставка 3: «Маклайн» не проиграет «Ислочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.10 х 1.60 = 7.22.