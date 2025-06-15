«Челси» — «Лос-Анджелес». Жиру и Льорис покажут Палмеру старую школу

16 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «Лос-Анджелес». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск. Талантливое поколение лондонского клуба ждёт игра со звёздными ветеранами.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Лос-Анджелес» 16 июня 2025 года

Букмекеры считают явным фаворитом лондонский клуб. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «Лос-Анджелеса» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонцев за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «Челси» — «Лос-Анджелес» (16.06.2025)

Несмотря на то что эксперты уверены в успехе «Челси» в группе D на клубном чемпионате мира ФИФА, другие команды могут дать отпор фавориту. В частности «Лос-Анджелес», для которого турнир будет домашним. Родные трибуны и стадионы могут придать дополнительных сил американским клубам.

С другой стороны, англичанам не привыкать к таким обстоятельствам. В минувшем сезоне они выиграли Лигу конференций. Это первый трофей с момента, когда Абрамович продал клуб. Даже показалось, что подопечным Энцо Марески было легко по ходу плей-офф.

Состав у «Челси» действительно классный и талантливый. Коул Палмер в прошлом сезоне АПЛ забил 15 мячей. Именно в лондонском клубе он достиг огромного прогресса. С момента покупки англичанина у «Манчестер Сити» его стоимость выросла втрое, по данным Transfermarkt.

Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Марк Гиу — все эти результативные игроки попали в заявку на клубный ЧМ-2025. Полетели в США даже новички — Лиам Делап, Мамаду Сарр и Дариу Эсугу. «Челси» продолжает придерживаться трансферного курса на молодые таланты. И это даёт отличный результат.

«Лос-Анджелес» идёт в противоположную сторону. В его составе есть много ветеранов, которые сформировались как звёзды в топовых европейских клубах. Например, Оливье Жиру, который в 10 встречах текущего регулярного чемпионата МЛС забил три гола. В свои лучшие годы вместе с «Челси» француз выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Основной вратарь клуба — знаменитый Уго Льорис. Он провёл великолепную карьеру в «Тоттенхэме», побеждал с Жиру на чемпионате мира 2018 года. Тот факт, что Жиру и Льорис хорошо знакомы с английским футболом, может принести пользу в матче с «Челси». Будет интересно посмотреть, победит молодое поколение или ветераны. Такая встреча просто не может быть скучной.

Наш прогноз будет сделан на тотал больше 3.5 мяча за 2.30. «Лос-Анджелес» много забивает, но и часто пропускает. Его защита станет лёгкой мишенью для талантливых и быстрых футболистов «Челси». Американцы не проигрывают в МЛС на протяжении девяти матчей, однако за это время пропустили 13 мячей, а забили — 22.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.30.