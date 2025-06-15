«Бока Хуниорс» — «Бенфика». Кавани и Ди Мария забудут о дружбе

Две легенды вновь могут сыграть на одном поле, но уже в разных командах.

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бока Хуниорс» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 1:00 мск. Когда-то Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани зажигали в «ПСЖ». А что теперь?

Коэффициенты букмекеров на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом португальский клуб. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.72. Шансы «Бока Хуниорс» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу португальцев за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Бока Хуниорс» — «Бенфика» (17.06.2025)

Очень важная игра ждёт «Бока Хуниорс». От неё, скорее всего, будет зависеть, выйдет команда в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 или нет. Глупо надеяться на победу во встрече с «Баварией», поэтому нужно постараться обыграть «Бенфику». Но возможно ли сделать хотя бы это?

Сине-золотые являются одним из лучших клубов во всём мире по количеству выигранных международных турниров, наряду с «Реалом», египетским «Аль-Ахли» и своим соотечественником — «Ривер Плейт». Будет интересно посмотреть на их сильные стороны в борьбе с европейскими командами.

Правда, последние два года игра «Бока Хуниорс» не впечатляет, однако может помочь огромная поддержка болельщиков, которые последуют тысячами за своей командой. У коллектива есть характер и опытный Эдинсон Кавани. Нападающему уже 38 лет, и он часто подвержен травмам, но продолжает выходить на поле и даже забивать.

Даже если он не примет участия в матчах, сможет поделиться многолетним опытом, полученным в «ПСЖ», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед». В последний момент в заявку «Ривер Плейт» были включены Марко Пеллегрино, игравший в «Милане», но совсем недолго, и Мальком Брайда.

В составе «Бенфики» выступает звёздный ветеран Анхель Ди Мария. После клубного чемпионата мира ФИФА — 2025 он уходит из команды. Его лидерские качества и опыт будут полезны. Особенно в игре с аргентинским клубом. Кстати, вместе с Кавани они выступали за «ПСЖ». Вот так встреча!

В прошлом сезоне чемпионата Португалии игроки «Бенфики» были близки к чемпионству, однако не смогли догнать «Спортинг». В итоге заняли второе место с отставанием от победителя в два очка. Также команда уступила в финале Кубка Португалии. Очень обидно.

Зато состав достаточно крепкий, чтобы одолеть аргентинский клуб. Лучший бомбардир Вангелис Павлидис забил 19 голов в 34 встречах чемпионата Португалии. Его можно считать талисманом команды. Грек умеет не только забивать, но и отдавать голевые передачи. Он станет кошмаром для аргентинской защиты.

Нас ждёт упорный матч, в котором соперники могут обменяться голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. В составах «Бока Хуниорс» и «Бенфики» достаточно как опытных, так и молодых талантливых футболистов. С учётом высокого градуса на КЧМ-2025, не исключено большое количество ошибок в первых встречах, которые приведут к пропущенным мячам.

Ставка: обе забьют за 1.88.