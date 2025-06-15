«Фламенго» — «Эсперанс». Жоржиньо и экс-игроки РПЛ ворвутся на КЧМ-2025 с победой

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Фламенго» и «Эсперанс». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск. Бразильский клуб сделал ход конём! Посмотрим, что из этого выйдет.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фламенго» — «Эсперанс» 17 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом бразильский клуб. Поставить на победу «Фламенго» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Эсперанс» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бразильцев за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Эсперанс» (17.06.2025)

«Фламенго» выглядит достаточно крепкой командой, которой по силам выйти в плей-офф клубного ЧМ-2025. Продемонстрировать свои возможности она может в первом же матче турнира. Играть предстоит с аутсайдером группы, но будет ли встреча с «Эсперанс» лёгкой разминкой?

Один сюрприз для соперников «Фламенго» уже подготовил. Незадолго до старта клубного ЧМ объявил о подписании контракта с Жоржиньо. Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси», победитель Евро-2020 со сборной Италии, успеет поделиться опытом. Это может изменить расклад сил в группе, в которой главным фаворитом идёт как раз «Челси».

Тренер «Фламенго» Филипе Луис в своей карьере футболиста долгие годы выступал на позиции защитника за «Атлетико». Ему ли не знать, как выстраивать грамотную оборону? Его работа с бразильским клубом приносит хорошие плоды. Чемпионат Бразилии в самом разгаре, а его подопечные возглавляют таблицу, проиграв только 1 из 11 матчей.

В распоряжении есть опытные и титулованные экс-защитники «Ювентуса» — Алекс Сандро и Данило. А ещё — экс-игроки РПЛ Гильермо Варела («Динамо») и Айртон («Спартак»). В том числе благодаря их стабильной игре «стервятники» пропустили всего четыре мяча в текущем сезоне бразильской Серии А. В атаке — тоже полный комплект. Джорджиан де Арраскаэта почувствовал вторую молодость и в 11 встречах забил девять голов. Вряд ли он потеряет темп так скоро.

«Эсперанс» — аутсайдер группы D. Ничем особенным команда не отличается, а в её составе находятся в основном местные игроки, у которых отсутствует опыт серьёзных международных матчей. К клубному чемпионату мира — 2025 кроваво-золотые подходят после победы в Кубке Туниса и чемпионства.

Во многом добыть трофеи «Эсперансу» удалось за счёт слаженных действий в обороне. Но сможет ли команда сдерживать натиск «Фламенго», игра которого не похожа на игру ни одной тунисской команды? Думаем, вряд ли. А в качестве основного прогноза выберем победу номинальных хозяев с форой (-1.5) за 1.98.

Ставка: победа «Фламенго» в матче с «Эсперанс» с форой (-1.5) за 1.98.