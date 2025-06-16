Жиру против «Челси», Ди Мария против Кавани: экспресс на матчи КЧМ-2025

Сегодня, 16 июня, продолжится групповой этап клубного чемпионата мира по футболу. Разумеется, самым интересным будет матч «Челси» и «Лос-Анджелеса», однако на этом программа не заканчивается.

Прогноз на матч «Челси» — «Лос-Анджелес»

Несмотря на то что эксперты уверены в успехе «Челси» в группе D на клубном чемпионате мира ФИФА, другие команды могут дать отпор фавориту. В частности «Лос-Анджелес», для которого турнир будет домашним. Родные трибуны и стадионы могут придать дополнительных сил американским клубам.

В составе «Лос-Анджелеса» много ветеранов, которые сформировались как звёзды в топовых европейских клубах. Например, Оливье Жиру, который в 10 встречах текущего регулярного чемпионата МЛС забил три гола. Вместе с «Челси» француз выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. А ведь есть ещё Уго Льорис!

Наш прогноз будет сделан на тотал больше 3.5 мяча за 2.30. «Лос-Анджелес» много забивает, но и часто пропускает. Его защита станет лёгкой мишенью для талантливых и быстрых футболистов «Челси», которые себя очень классно показали в этом сезоне под руководством Энцо Марески.

Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика»

Очень важная игра ждёт «Бока Хуниорс». От неё, скорее всего, будет зависеть, выйдет команда в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 или нет. Глупо надеяться на победу во встрече с «Баварией», поэтому нужно постараться обыграть «Бенфику». Но возможно ли сделать хотя бы это?

Последние два года игра «Бока Хуниорс» не впечатляет, однако, возможно, повлияет поддержка болельщиков. Плюс в составе есть опытный Эдинсон Кавани, который может появиться на поле и противостоять своему экс-товарищу по «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Так что игра обещает получиться более интересным.

Нас ждёт упорный матч, в котором соперники могут обменяться голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. В составах «Бока Хуниорс» и «Бенфики» достаточно как опытных, так и молодых талантливых футболистов. Учитывая высокий градус на КЧМ-2025, нельзя исключать большое количество ошибок в первых матчах, которые приведут к пропущенным мячам.

Прогноз на матч «Фламенго» — «Эсперанс»

«Фламенго» выглядит достаточно крепкой командой, которой по силам выйти в плей-офф клубного ЧМ-2025. Продемонстрировать свои возможности бразильцы могут в первом же матче турнира. Играть предстоит с аутсайдером группы, но будет ли встреча с «Эсперанс» лёгкой разминкой?

Один сюрприз для соперников «Фламенго» уже подготовил. Незадолго до старта клубного ЧМ объявил о подписании контракта с Жоржиньо. Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» и победитель Евро-2020 со сборной Италии успеет поделиться опытом. Это может изменить расклад сил в группе, в которой главным фаворитом идёт «Челси».

«Эсперанс» — аутсайдер группы D. Ничем особенным команда не отличается, а в составе находятся в основном местные игроки, у которых отсутствует опыт серьёзных международных матчей. Сможет ли команда сдерживать натиск «Фламенго»? Думаем — вряд ли.

Экспресс на клубный чемпионат мира ФИФА 16 июня 2025 года

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Лос-Анджелес» за 2.30.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Лос-Анджелес» за 2.30. Ставка 2: обе забьют в матче «Бока Хуниорс» — «Бенфика» за 1.88.

обе забьют в матче «Бока Хуниорс» — «Бенфика» за 1.88. Ставка 3: победа «Фламенго» в матче с «Эсперанс» с форой (-1.5) за 1.98.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.88 х 1.98 = 8.56.