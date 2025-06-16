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Челси — Лос-Анджелес, прогнозы и ставки на матч 16 июня, где смотреть, онлайн-трансляция, какой счёт, составы, клубный ЧМ-2025

Жиру против «Челси», Ди Мария против Кавани: экспресс на матчи КЧМ-2025
Максим Ермаков
Экспресс на клубный чемпионат мира 16 июня 2025
Аудио-версия:
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А «Фламенго» на подмогу приехал Жоржиньо.

Сегодня, 16 июня, продолжится групповой этап клубного чемпионата мира по футболу. Разумеется, самым интересным будет матч «Челси» и «Лос-Анджелеса», однако на этом программа не заканчивается.

Прогноз на матч «Челси» — «Лос-Анджелес»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на то что эксперты уверены в успехе «Челси» в группе D на клубном чемпионате мира ФИФА, другие команды могут дать отпор фавориту. В частности «Лос-Анджелес», для которого турнир будет домашним. Родные трибуны и стадионы могут придать дополнительных сил американским клубам.

В составе «Лос-Анджелеса» много ветеранов, которые сформировались как звёзды в топовых европейских клубах. Например, Оливье Жиру, который в 10 встречах текущего регулярного чемпионата МЛС забил три гола. Вместе с «Челси» француз выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. А ведь есть ещё Уго Льорис!

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Наш прогноз будет сделан на тотал больше 3.5 мяча за 2.30. «Лос-Анджелес» много забивает, но и часто пропускает. Его защита станет лёгкой мишенью для талантливых и быстрых футболистов «Челси», которые себя очень классно показали в этом сезоне под руководством Энцо Марески.

Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 01:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очень важная игра ждёт «Бока Хуниорс». От неё, скорее всего, будет зависеть, выйдет команда в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 или нет. Глупо надеяться на победу во встрече с «Баварией», поэтому нужно постараться обыграть «Бенфику». Но возможно ли сделать хотя бы это?

Последние два года игра «Бока Хуниорс» не впечатляет, однако, возможно, повлияет поддержка болельщиков. Плюс в составе есть опытный Эдинсон Кавани, который может появиться на поле и противостоять своему экс-товарищу по «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Так что игра обещает получиться более интересным.

Нас ждёт упорный матч, в котором соперники могут обменяться голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. В составах «Бока Хуниорс» и «Бенфики» достаточно как опытных, так и молодых талантливых футболистов. Учитывая высокий градус на КЧМ-2025, нельзя исключать большое количество ошибок в первых матчах, которые приведут к пропущенным мячам.

Прогноз на матч «Фламенго» — «Эсперанс»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Эсперанс
Тунис, Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фламенго» выглядит достаточно крепкой командой, которой по силам выйти в плей-офф клубного ЧМ-2025. Продемонстрировать свои возможности бразильцы могут в первом же матче турнира. Играть предстоит с аутсайдером группы, но будет ли встреча с «Эсперанс» лёгкой разминкой?

Один сюрприз для соперников «Фламенго» уже подготовил. Незадолго до старта клубного ЧМ объявил о подписании контракта с Жоржиньо. Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» и победитель Евро-2020 со сборной Италии успеет поделиться опытом. Это может изменить расклад сил в группе, в которой главным фаворитом идёт «Челси».

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«Эсперанс» — аутсайдер группы D. Ничем особенным команда не отличается, а в составе находятся в основном местные игроки, у которых отсутствует опыт серьёзных международных матчей. Сможет ли команда сдерживать натиск «Фламенго»? Думаем — вряд ли.

Экспресс на клубный чемпионат мира ФИФА 16 июня 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Лос-Анджелес» за 2.30.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Бока Хуниорс» — «Бенфика» за 1.88.
  • Ставка 3: победа «Фламенго» в матче с «Эсперанс» с форой (-1.5) за 1.98.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.88 х 1.98 = 8.56.

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