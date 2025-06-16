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Монтеррей — Интер, 18 июня 2025 года, прогноз на матч клубного ЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки

Ученик Гвардиолы против нового тренера «Интера»: чья возьмёт?
Максим Ермаков
«Монтеррей» — «Интер»: прогноз на матч
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Доменек Торрент учился у лучших. Непростая игра для Кристиана Киву.

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют мексиканский «Монтеррей» и итальянский «Интер». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 4:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами миланцев. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.55. Шансы «Монтеррея» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу миланцев за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура клубного ЧМ-2025 «Монтеррей» — «Интер» (18.06.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монтеррей» в шестой раз примет участие в клубном чемпионате мира. Пока лучшим его достижением является третье место. Но тогда формат был другим, и теперь будет намного сложнее достичь такого же результата. Больше серьёзных соперников встретится на пути.

«Полосатые» получили путёвку на КЧМ-2025 благодаря победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. А 21 мая 2025 года команду возглавил Доменек Торрент. У испанца богатый опыт, который будет использоваться. Он классный тактик и был помощником Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

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С момента, как начал работать главным тренером, больших успехов, правда, не достиг. Быть может, с мексиканской командой получится. Начинать придётся с труднейшего турнира, но с достойным составом. Здесь немало известных футболистов. Например, Серхио Рамос. Правда, он травмирован, однако будет стремиться сыграть на КЧМ-2025.

Кроме испанца, за «Монтеррей» выступают Лукас Окампос, Оливер Торрес и Хесус Корона — победители Лиги Европы с «Севильей». Не менее известен Серхио Каналес, являющийся обладателем Кубка Испании в составе «Бетиса». Состав немного возрастной, зато опытный.

Смогут ли «полосатые» удивить «Интер», который на протяжении всего сезона был в шаге от трофеев? «Нерадзурри» проиграли в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» с разгромным счётом — 0:5, а в полуфинале Кубка Италии уступили заклятому врагу «Милану». Ещё и в Серии А заняли второе место, отстав от победителя на одно очко.

Перед клубным ЧМ-2025 Симоне Индзаги внезапно покинул команду и стал тренером «Аль-Хиляля». На его место срочно был принят Кристиан Киву. Румынский специалист работал с молодёжными командами «Интера», поэтому хорошо знаком с системой клуба. Сейчас в его распоряжении талантливая и многообещающая команда.

Ян Зоммер будет тащить самые сложные мячи, а Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Генрих Мхитарян и Мехди Тареми создадут немало моментов у ворот мексиканской команды. После поражения от парижан и ухода Индзаги миланский клуб будет вне себя от ярости и выплеснет все эмоции на поле.

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Хватит ли голов, которые забьёт «Интер», для победы? Опытные футболисты «Монтеррея» тоже не подарок. А их новый тренер, ученик Гвардиолы, выглядит многообещающе. Будем ждать результативной игры и поставим на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча. Коэффициент — 2.20.

К тому же свой шанс могут получить новички «Интера». Перед клубным чемпионатом мира подписаны контракты с Луисом Энрике и Петаром Сучичем. Этим молодым игрокам есть что доказывать. Они готовы как можно быстрее влиться в состав и показать результат.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

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