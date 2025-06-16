17-летний вундеркинд «Реала» отдаст дань. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 22:00 мск. Известный аргентинский клуб должен проявить себя во всей красе в игре с аутсайдером группы Е.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» 17 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом аргентинский клуб. Поставить на победу «Ривер Плейт» можно с коэффициентом 1.55. Шансы японского «Урава Ред Даймондс» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу аргентинского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура КЧМ-2025 «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» (17.06.2025)

«Ривер Плейт» перед стартом КЧМ-2025 сорвал большой куш. Он продал Франко Мастантуоно в мадридский «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. 17-летний крайний нападающий присоединится к «сливочным» после турнира. А пока поможет своему нынешнему клубу.

Команда из Буэнос-Айреса является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в Аргентине. У неё богатая история и огромная армия фанатов во всех уголках мира. А с возвращением легендарного тренера Марсело Гальярдо «миллионеры» заиграли с новыми силами.

«Ривер Плейт» — это сочетание молодых талантов и большого опыта. За него выступают такие футболисты, как Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер (экс-игроки «Зенита»), Мануэль Лансини, поигравший за «Вест Хэм», и пара бывших защитников «Фиорентины» — Херман Песселья и Лукас Мартинес Куарта.

Есть как подающие большие надежды футболисты, такие как Мастантуоно, так и опытные игроки, успевшие побывать в лучших командах за пределами Аргентины. Будет интересно понаблюдать за их игрой. Групповой этап Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» прошёл без особого труда. Он вышел в плей-офф с первого места, не проиграв ни одного из шести матчей.

«Урава Ред Даймондс» не та команда, которую стоит списывать со счетов преждевременно. Японский клуб в сезоне-2021/2022 выиграл Лигу чемпионов АФК, получив четвёртую в своей истории путёвку на клубный чемпионат мира. Прошлые попытки были совсем неудачными.

«Красные дьяволы» известны своей дисциплиной и организованностью. Только не всегда это помогает достигать успехов. Порой футболистам нужно выплёскивать эмоции. Сезон в Джей-лиге ещё не закончился. После 21 тура «Урава Ред Даймондс» занимает третье место, отставая на шесть очков от первой строчки.

За это время «красные дьяволы» забили 26 мячей, однако низкая результативность присуща всем японским клубам. Нет сомнений, что команда будет осторожно играть с соперником из Аргентины. Предлагаем поставить на победу «Ривер Плейт» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.87. Аргентинский клуб в прекрасном расположении духа и найдёт хотя бы одну лазейку в обороне соперника.

Ставка: победа «Ривер Плейт» в матче с «Урава Ред Даймондс» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.87.