Беллингем и Гирасси станут кошмаром для Силвы: прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия»

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 19:00 мск. Игра между двумя фаворитами группы F обещает подарить зрелище.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами дортмундцев. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.53. Шансы «Флуминенсе» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу дортмундцев за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд (17.06.2025)

«Флуминенсе» должен продемонстрировать готовность к КЧМ-2025 с первого матча. Его ждёт встреча с серьёзным и сильным соперником. Но, поверьте, у бразильского клуба опыта ничуть не меньше, чем у дортмундцев. Просто выступают команды на разных континентах.

«Трёхцветные Рио» в 2023 году доходили до финала клубного чемпионата мира, но проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:4. В том же году команда из Рио-де-Жанейро выиграла Кубок Либертадорес и Рекопу Судамерикана. С тех пор, правда, не брала трофеев.

В текущем сезоне бразильской Серии А занимает лишь шестое место, однако отстаёт от возглавляющего таблицу «Фламенго» лишь на четыре очка. Главный тренер Ренато Гаушо в основном рассчитывает на опытных игроков, поэтому часто в основной состав проходят возрастные футболисты. А таковых немало. В воротах вообще 44-летний Фабио. И он всё ещё хорош!

В игре и 40-летний Тьяго Силва. Такой опытный защитник может быть ключевой фигурой. Он передаст свои знания одноклубникам. Бразилец выступал за «Милан», «ПСЖ» и «Челси». Интересно, что «Флуминенсе» пытался заманить на КЧМ-2025 Неймара, предложив тому краткосрочный контракт. Но звезда «Сантоса» ответил отказом, решив поработать над формой.

С дортмундской «Боруссией» нельзя шутить. Команда с огромным потенциалом. И пусть не смущает, что в минувшем сезоне Бундеслиги она заняла лишь четвёртое место. Ушло немало времени на раскачку, однако под конец сезона это был уже более мастеровитый и опасный коллектив.

Дортмундцы подходят к клубному ЧМ-2025 с победной серией из шести матчей. Началась она с ответной встречи с «Барселоной» (3:1). Жаль, но для выхода в полуфинал Лиги чемпионов этого было недостаточно. Первый матч был проигран со счётом 0:4.

В каждом из шести матчей «Боруссия» забивала минимум по три мяча. Во всех хотя бы раз отличился звёздный нападающий клуба — Серу Гирасси. Он, кстати, стал автором хет-трика в ворота «Барселоны». Всего за последние шесть встреч гвинеец забил девять голов.

Если ему удастся сохранить форму, то «Флуминенсе» будет расстроен. К тому же в заявку на КЧМ-2025 дортмундцы успели включить новичка Джоба Беллингема, брата Джуда. Теперь понятно, зачем «трёхцветным Рио» нужен был Неймар. На фоне такого соперника без звезды они просто меркнут.

Наш прогноз — победа «Боруссии» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Подопечные Нико Ковача подходят к турниру в прекрасной форме. Все лидеры готовы показать лучший футбол. «Флуминенсе» же будет рассчитывать на свою защиту, но даже Тьяго Силва окажется бессилен.

Ставка: победа «Боруссии» в матче с «Флуминенсе» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.