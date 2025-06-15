Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»

То, о чём говорили всю весну, свершилось. Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо». Пожалуй, прямо сейчас это самое громкое событие в российском футболе. Наставник сборной России явно соскучился по борьбе за трофеи, во главе бело-голубых такой шанс у него обязательно будет. А вот получится ли? Вопрос.

Прямо сейчас букмекеры предлагают одинаковый коэффициент как на чемпионство «Динамо» в новом сезоне РПЛ, так и на их победу в Кубке России — 9.00. Скажем прямо, пока аналитики насторожены и ставят выше в своих раскладах и «Зенит», и «Краснодар», и «Спартак». Почему так? Новая метла метёт всегда по-новому, на адаптацию всё равно уйдёт время. Вполне вероятно, останься Марко Николич в ЦСКА, в букмекерском рейтинге выше были бы и армейцы. Но у них пока неопределённость во всём.

Итак, чего же нам ждать от «Динамо» Карпина? Как и в любой ситуации, есть свои плюсы и минусы. Кажется, что положительных моментов больше. Во-первых, очевидно, что в игре москвичей станет больше баланса. Марцел Личка — человек с большим сердцем, его подход с игрой в атаку очень привлекателен, однако очевидно, что подбор игроков обороны для такого футбола должен быть заметно выше, чем есть в «Динамо» сейчас. С Карпиным игра станет более сбалансированной.

К тому же главный тренер сборной России вряд ли согласился бы переходить в клуб без гарантий усиления состава. Значит, бело-голубые готовы тратиться. Собственно, первый новичок уже на подходе — Максим Осипенко и оборону укрепит, и станет проводником тренерских идей. Наверняка будут и другие приобретения.

Для самого Карпина это тоже вызов. В «Ростове» он немного закис, всё-таки команда не могла реально претендовать на трофеи, а занимать раз за разом места в середине таблицы, развивая и продавая футболистов — цель не самая амбициозная. Союз же с «Динамо» подразумевает борьбу как минимум за тройку сильнейших в РПЛ и Кубок России. А может быть, и за чемпионство, но об этом можно будет говорить только после завершения селекционной кампании.

Опасения, конечно, тоже есть. Межсезонье в РПЛ короткое, времени на подготовку будет мало. Без притирки не обойтись. Как быстро футболисты адаптируются к требованиям нового тренера, непонятно. Да, в «Динамо» собраны большие мастера, однако всё равно несколько недель, чтобы понять и принять философию Карпина, потребуется.

К тому же не исключены трансферы на выход. Говорят, что вот-вот Москву покинет Хорхе Карраскаль, Бителло уже с зимы просится домой. Не будем забывать и о том, что старт сезона пропустит Константин Тюкавин. Трудностей как минимум на старте сезона не избежать.

И всё же Карпин — достаточно статусный по меркам нашей лиги тренер, который не стал бы подписываться под проект без обсуждения деталей работы и гарантий. И это внушает болельщикам «Динамо» оптимизм. Ставка на то, что бело-голубые в новом сезоне попадут в тройку призёров, с коэффициентом 2.30, выглядит достаточно неплохо. Проблемы есть, но они есть и у конкурентов. «Зениту» нужно освежить состав, «Краснодар» будет бороться с постчемпионским синдромом, в «Спартаке» в любой момент может случиться какая угодно перестановка, у ЦСКА даже пока нет тренера. Так что стартовая позиция у Карпина очень даже неплохая.

Ставка: «Динамо» будет в тройке в сезоне РПЛ-2025/2026 за 2.30.