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Флорида — Эдмонтон, 18 июня 2025 года, смотреть онлайн, прогноз на шестой матч финала плей-офф НХЛ, во сколько начало, счёт

Бобровский поднимет Кубок Стэнли во второй раз подряд. Прогноз на «Флорида» — «Эдмонтон»
Алексей Анисимов
«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз на 6-й матч серии
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«Пантерз» выглядят слишком солидно.

Финальная серия Кубка Стэнли — 2025 подходит к концу. Либо в предстоящей встрече, либо через одну мы узнаем победителя. В среду, 18 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз состоится шестой матч «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 18 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флорида Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00 — около 33% вероятности.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в шестом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

Прогноз на шестой матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» (18.06.2025)

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь-то можно сказать, что «Флорида Пантерз» готова стать обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд? Американская команда в такой близкой серии с тремя овертаймами умудрилась оформить второй погром. Не успела забыться домашняя победа со счётом 6:1, как «пантеры» обыграли «нефтяников» со счётом 5:2. Причём на выезде!

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Стоит отметить, что к успеху причастны все. Ветеран Брэд Маршан, например, вновь отметился заброшенными шайбами. Всего в финальной серии у 37-летнего канадца шесть шайб. Это крутой показатель. Даже у Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на двоих меньше — только пять. Также в шестом матче плей-офф подряд набрал очки Сэм Беннетт.

Похвалы заслуживает и Сергей Бобровский, кстати. Его хладнокровие и уверенность передаются партнёрам. «Ойлерз» же не могут похвастаться таким золотом — Стюарт Скиннер после шикарного противостояния с «Даллас Старз» потерял кураж, а Кэлвин Пикар тоже недостаточно хорош. В том смысле, что они, несомненно, профессионалы, но такую разницу, как Бобровский, не делают.

При этом последний матч показал, что за своего русского голкипера защитники «Пантерз» готовы сражаться. Они многократно блокировали броски соперников при игре в меньшинстве, чем облегчали работу вратарю. И в подобных нюансах местами действующий обладатель Кубка Стэнли имеет преимущество, которое в итоге должно сыграть свою роль.

Благодаря последней победе американская команда вышла вперёд в серии: после пяти встреч счёт 3-2 в её пользу. До нового триумфа остаётся выиграть ещё один раз. И к радости американских фанатов, шестая встреча состоится во Флориде. То есть «Пантерз» получат поддержку трибун и мотивацию. Всё-таки поднимать кубок над головой приятнее дома.

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Разумеется, говорить гоп пока что рано. «Эдмонтон» уже не раз показывал своё умение собираться в нужный момент и делать местами невозможное. Однако «Флорида» выглядит более солидно. Работают все звенья, приходит результат. Вы только подумайте — в четырёх из пяти встреч данной серии счёт открывали «пантеры». Поэтому наш прогноз будет таким: хозяева забьют первыми и выиграют.

Ставка: «Флорида» откроет счёт и одержит победу за 2.60.

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