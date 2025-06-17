Дортмундская «Боруссия» избавится от главного конкурента: экспресс на клубный ЧМ-2025

А соперник «Интера» по группе Е будет кошмарить японцев.

Сегодня, 17 июня, состоятся матчи 1-го тура клубного чемпионата мира — 2025 в некоторых группах. Объединим в экспресс встречи «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд в группе F и «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» в группе E.

Прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»

«Ривер Плейт» — это сочетание молодых талантов и большого опыта. За него выступают такие футболисты, как Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер (экс-игроки «Зенита»), Мануэль Лансини, поигравший за «Вест Хэм», и пара бывших защитников «Фиорентины» — Херман Песселья и Лукас Мартинес Куарта.

Есть как подающие большие надежды футболисты, такие как Мастантуоно, так и опытные игроки, успевшие побывать в лучших командах за пределами Аргентины. Будет интересно понаблюдать за их игрой. Групповой этап Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» прошёл без особого труда. Он вышел в плей-офф с первого места, не проиграв ни одного из шести матчей.

«Урава Ред Даймондс» не та команда, которую стоит списывать со счетов. Она известна своей дисциплиной и организованностью. При этом низкая результативность присуща всем японским клубам. Аргентинский же клуб в прекрасном расположении духа и найдёт хотя бы одну лазейку в обороне соперника. В обратном же уверенности нет.

Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы подходят к клубному ЧМ-2025 с победной серией из шести матчей. Началась она с ответной встречи с «Барселоной» (3:1). Жаль, но для выхода в полуфинал Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно. Первый матч был проигран со счётом 0:4.

В каждом из шести матчей «Боруссия» забивала минимум три мяча. Во всех хотя бы раз отличился звёздный нападающий Серу Гирасси. К тому же в заявку на КЧМ-2025 дортмундцы успели включить новичка Джоба Беллингема, брата Джуда.

Наш прогноз — победа «Боруссии» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Подопечные Нико Ковача подходят к турниру в прекрасной форме. Все лидеры готовы показать лучший футбол. «Флуминенсе» же будет рассчитывать на свою защиту, однако даже Тьяго Силва окажется бессилен.

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира ФИФА 17 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Ривер Плейт» в матче с «Урава Ред Даймондс» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.87.

победа «Ривер Плейт» в матче с «Урава Ред Даймондс» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.87. Ставка 2: победа «Боруссии» в матче с «Флуминенсе» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.20 = 4.14.