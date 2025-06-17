Последний матч в Кубке Стэнли и дебют нового тренера «Интера»: экспресс на спорт

В ночь с 17 на 18 июня о сне придётся забыть.

В ночь с 17 на 18 июня можно будет проследить сразу за двумя интересными событиями. Во-первых, в финале Кубка Стэнли добрались до шестой встречи, «Флорида» в шаге от второго трофея подряд. Во-вторых, на стартовавшем клубном чемпионате мира начинает Кристиан Киву в «Интере».

Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон»

Теперь-то можно сказать, что «Флорида Пантерз» готова стать обладателем Кубка Стэнли во второй раз подряд? Американская команда в такой близкой серии с тремя овертаймами умудрилась оформить второй разгром. Не успела забыться домашняя победа 6:1, как «пантеры» обыграли «нефтяников» 5:2. Причём на выезде!

Благодаря последнему успеху американская команда вышла вперёд в серии: после пяти встреч счёт 3-2 в её пользу. Фактически до триумфа остаётся выиграть всего один раз. И к радости американских фанатов, шестая встреча состоится во Флориде. То есть «Пантерз» получат поддержку трибун и мотивацию. Всё-таки поднимать кубок над головой приятнее дома.

Разумеется, говорить гоп пока что рано. «Эдмонтон» уже не раз показывал своё умение собираться в нужный момент и делать местами невозможное. Однако «Флорида» выглядит более солидно. Работают все звенья, приходит результат. В четырёх из пяти встреч данной серии счёт открывали «пантеры». Поэтому наш прогноз будет таким: хозяева забьют первыми и выиграют.

Прогноз на матч «Монтеррей» — «Интер»

«Монтеррей» получил путёвку на КЧМ-2025 благодаря победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. А 21 мая 2025 года команду возглавил Доменек Торрент. У испанца богатый опыт, он классный тактик и был помощником Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». При этом в составе есть интересные футболисты.

Перед клубным ЧМ-2025 Симоне Индзаги внезапно покинул команду и стал тренером «Аль-Хиляля». На его место срочно пригласили Кристиана Киву. Румынский специалист работал с молодёжными командами «Интера», поэтому хорошо знаком с системой клуба. Сейчас в его распоряжении талантливая и многообещающая команда.

Хватит ли голов, которые забьёт «Интер», для победы? Опытные футболисты «Монтеррея» тоже не подарок. А их новый тренер выглядит многообещающе. Будем ждать результативной игры и поставим на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча. Коэффициент — 2.20.

Экспресс на спортивные события 17-18 июня 2025 года

Ставка 1: «Флорида» откроет счёт в матче с «Эдмонтоном» и одержит победу за 2.60.

«Флорида» откроет счёт в матче с «Эдмонтоном» и одержит победу за 2.60. Ставка 2: обе забьют в матче «Монтеррей» — «Интер» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.20 = 5.72.