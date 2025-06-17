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Манчестер Сити — Видад, 18 июня 2025 года, прогноз на матч КЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки

«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G
Максим Ермаков
«Манчестер Сити» — «Видад»: прогноз на матч КЧМ
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Клуб из Марокко не выдержит натиск одного из сильнейших клубов Европы.

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Манчестер Сити» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск. Фаворит проэкзаменует аутсайдера группы G.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами английский клуб. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.07. Шансы «Видада» оценили в 28.00. Ничья идёт с коэффициентом 12.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.05. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу «Сити» за 5.50.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Видад» (18.06.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом группы G, однако этот статус ещё нужно оправдать. Прошлый сезон «Манчестер Сити» провёл неудовлетворительно. Никто и подумать не мог, что «горожане» проиграют в стыковых матчах Лиги чемпионов и впервые с сезона-2012/2013 не сыграет в 1/8 финала турнира. Но получилось именно так.

В АПЛ «горожане» пропустили вперёд «Арсенал» и «Ливерпуль», финишировав на третьем месте. Был даже момент в 2024 году, когда они впали в глубокий кризис, выиграв лишь 1 из 13 матчей во всех турнирах. Однако с наступлением 2025-го ситуация улучшилась. Жаль, что так поздно.

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Есть у «Манчестер Сити» одно преимущество перед всеми остальными командами, прилетевшими в США. Хосеп Гвардиола является самым успешным тренером в истории клубных чемпионатов мира. Он выигрывал этот турнир четыре раза в карьере с тремя разными командами. Последний раз с «горожанами» в 2023 году, а до этого — дважды с «Барселоной» и в 2013-м с «Баварией».

В заявку «Манчестер Сити» на КЧМ-2025 не попали Кевин Де Брёйне, который перешёл в «Наполи», Кайл Уокер и Джек Грилиш. Все остальные, включая главного бомбардира команды Эрлинга Холанда, полетели в США. Более того, удалось включить в состав и новичков — Райана Шерки, Тейани Рейндерса и Райана Аит-Нури.

В первом матче группового этапа «Сити» ждёт встреча с аутсайдером группы G. «Видад» — многократный чемпион Марокко, а путёвку на клубный чемпионат мира получил благодаря победе в Лиге чемпионов КАФ в 2022 году. Правда, минувший сезон провёл не так удачно.

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По итогам чемпионата Марокко команда из Касабланки заняла третье место. У неё разладилась игра в обороне. Часто приходилось отыгрываться, чтобы добыть хотя бы ничью. В конце мая «Видал» провёл два товарищеских матча — с «Севильей» и «Порту». В обоих проиграл с одинаковым счётом 0:1. В целом не так плохо, ведь защитники свою работу выполнили хорошо.

Однако в официальной встрече с «Манчестер Сити» вряд ли удастся повторить этот результат. В атаке «горожане» выглядят устрашающе. Наш прогноз — их победа через тотал больше 3.5 мяча за 1.95. Также рекомендуем присмотреться к ставке на дубль Холанда за 3.00. Давненько Эрлинг не забивал два мяча за игру, а здесь — прекрасная возможность.

Ставка 1: победа «Манчестер Сити» в матче с «Видадом» + тотал больше 3.5 мяча за 1.95.

Ставка 2: Эрлинг Холанд оформит дубль за 3.00.

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