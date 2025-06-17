Дебюты Хаби Алонсо и Симоне Индзаги: чего ждать от матча «Реал» — «Аль-Хиляль»

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск. «Сливочные» попытаются отстоять звание фаворитов группы Н.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами испанцев. Поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «Аль-Хиляля» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридцев за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» (18.06.2025)

Мадридский «Реал» является пятикратным победителем клубного чемпионата мира. Поэтому он по праву считается одним из главных фаворитов не только группы Н, но и всего турнира. Правда, в команде произошли большие изменения. Карло Анчелотти покинул Мадрид и возглавил сборную Бразилии, а тренером «сливочных» стал Хаби Алонсо.

Испанский специалист сотворил историю для «Байера», впервые сделав его чемпионом Германии в сезоне-2023/2024. Представляете, чего он может добиться, получив ресурсы «Реала»? Хаби Алонсо уже выразил надежду, что вместе со своей командой сможет пройти весь путь.

Заявка на КЧМ-2025 у мадридцев звёздная. В неё вошли все лидеры: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и даже Лука Модрич, который по завершении турнира покинет клуб. Новички – защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйсен – тоже сыграют.

Анчелотти давно просил укрепить оборону. Футболистов в нападении у «Реала» чересчур много, а вот защита из-за травм была в плачевном состоянии. При Хаби Алонсо таких проблем быть не должно. По крайней мере, руководство клуба делает для этого всё возможное.

«Аль-Хиляль» — серьёзный соперник, однако «Реал» уже обыгрывал его в финале клубного чемпионата мира 2023 года. Мадридцы тогда победили саудовцев со счётом 5:3. Но в этот раз подобное может не повториться, потому что тренером «Аль-Хиляля» стал опытный Симоне Индзаги.

Итальянский специалист решил покинуть «Интер» и теперь будет работать с одной из сильнейших команд Саудовской Аравии. Он сможет грамотно использовать нескромный состав клуба, чтобы дать достойный отпор. В его распоряжении будут такие футболисты, как Кулибали, Малком, Милинкович-Савич, Митрович и Боно.

В минувшем сезоне «Аль-Хиляль» не выиграл чемпионат страны, но стал его самой результативной командой, забив 95 мячей. Финишировал на второй строчке. Клуб является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов АФК, однако в минувшем розыгрыше проиграл в полуфинале «Аль-Ахли», который также представляет Саудовскую Аравию.

Задача Индзаги ясна — вернуть «Аль-Хилялю» трофеи в следующем сезоне. Будет интересно посмотреть, чего удалось добиться итальянскому специалисту в столь короткий срок. Успел ли он провести хотя бы пару тренировок и внести изменения — покажет встреча с «Реалом». Лучшей проверки на прочность и не придумаешь.

Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.07. Саудовцы даже без такого опытного тренера смогли забить «сливочным» три гола, когда играли в финале КЧМ-2023. Теперь должно быть не хуже. Хаби Алонсо тоже потребуется время, чтобы адаптировать новых защитников. В общем, ждём много голов.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.07.