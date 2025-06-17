«Пачука» — «Зальцбург». Саломон Рондон проиграет битву поколений

У австрийцев молодая и хорошо играющая в атаке команда. Как с ней совладать?

19 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Пачука» и «Зальцбург». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 1:00 мск. Чего ожидать от аутсайдеров группы Н?

Коэффициенты букмекеров на матч «Пачука» — «Зальцбург» 19 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение австрийской команде. Поставить на победу «Зальцбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Пачуки» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Пачука» — «Зальцбург» (19.06.2025)

Если «Пачука» действительно хочет выйти в плей-офф, то должна обыгрывать «Зальцбург», потому что следующие соперники — «Аль-Хиляль» и «Реал» — будут намного серьёзнее. Со «сливочными» мексиканский клуб встречался в прошлому году в финале Межконтинентального кубка и уступил со счётом 0:3.

Основной бомбардир и самый звёздный игрок состава — Хосе Саломон Рондон. Этот герой хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Он даже успел поиграть в аренде в ЦСКА. Несмотря на то что венесуэльцу 35 лет, он по-прежнему может решить исход встречи в одиночку и забить важный гол.

Нападающий в минувшем сезоне забил 16 мячей во всех турнирах. Есть надежда, что будет также хорош на КЧМ-2025. Хотя далеко не всё зависит только от одного футболиста. В целом «Пачука» провела неудачный сезон. После слабого выступления в регулярном чемпионате проиграла в четвертьфинале плей-офф «Америке» (0:0 и 0:2).

Поэтому у «Зальцбурга» будет отличный шанс одержать победу в первом матче КЧМ-2025. Австрийская команда славится своим умением находить молодых и талантливых футболистов, которые потом уходят в более статусные европейские клубы. Но состав у неё всегда свежий и перспективный.

В минувшем сезоне австрийской Бундеслиги подопечные Томаса Леча заняли второе место с отставанием всего в два очка от возглавившего таблицу «Штурма». Лучшим бомбардиром команды стал Нене Доржеле. Он забил 13 мячей в 30 играх чемпионата страны. Не так уж плохо.

Ещё один молодой талант «красных быков» — Оскар Глух. 21-летний футболист в прошлом сезоне забил 10 мячей в 26 встречах австрийской Бундеслиги и отдал пять результативных передач. Таких способных игроков, по-прежнему голодных до побед, у «Зальцбурга» достаточно.

Предлагаем поставить на победу «красных быков» через тотал больше 1.5 мяча за 3.05. Игра должна получиться интересной и насыщенной событиями. У австрийского клуба намного интереснее и талантливее состав, которому не нужна дополнительная мотивация. «Пачука» вряд ли выиграет, но может рассчитывать на гол. Всё-таки Рондон мастер своего дела.

Ставка: победа «Зальцбурга» в матче с «Пачукой» + тотал больше 1.5 мяча за 3.05.