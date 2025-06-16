Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?

Главный трансфер футбольного межсезонья вот-вот случится. Флориану Вирцу осталось пройти медосмотр, чтобы стать игроком «Ливерпуля». Сумма трансфера астрономическая — € 150 млн. Окупит ли себя этот трансфер?

Помимо «Ливерпуля», на немецкого полузащитника претендовали «Манчестер Сити» и «Бавария». «Байер», конечно, тоже мечтал сохранить своего лидера, но быстро стало понятно, что эра проекта Хаби Алонсо завершена — леверкузенскому клубу нужно заработать на лидерах и строить новую команду.

Из остальных же предложений Вирц выбрал «Ливерпуль». Про «Манчестер Сити» ходят разные слухи — то ли «горожане» решили, что тратить такую сумму — это перебор, то ли сам Флориан не заинтересовался проектом, поскольку Пеп Гвардиола не готов гарантировать, что он пробудет в Манчестере ещё несколько лет. «Бавария» же в какой-то момент была уверена в том, что сделка состоится. Однако Вирц принял другое решение.

Итак, в чём плюсы «Ливерпуля»? В первую очередь — в схеме. В системе Арне Слота для немца есть родная позиция — место «десятки». Сам нидерландец тоже доказал в последний год своей работы, что он топ-тренер. Причём не только развивающий молодые таланты, но и помогающий обрести вторую молодость тем же ван Дейку и Салаху. Поработать с ним Вирцу точно интересно.

Ну и АПЛ. В Германии Вирц всё выиграл. Стать ещё несколько раз чемпионом Бундеслиги с «Баварией» — так себе мотивация. Лига чемпионов — дело другое, но на победу в ней будет претендовать и «Ливерпуль». А чемпионат Англии — это, как ни крути, самая престижная лига. Выход из зоны комфорта, если хотите.

Не будем забывать и то, что в «Ливерпуль» перебрался Жереми Фримпонг — друг Вирца по «Байеру». Адаптация будет проще.

Однако, конечно, есть и опасения. Сумма трансфера станет давить тяжёлым грузом. От Флориана будут ждать результата здесь и сейчас. Букмекеры уже принимают ставки на то, удастся ли немцу отличиться в дебютном официальном матче за «Ливерпуль». Соперник ещё неизвестен, календарь опубликуют 18 июня. Но поставить на гол Вирца можно за 2.40. Стоит рискнуть — вдруг старт будет с кем-то из аутсайдеров. После публикации календаря коэффициент может и обвалиться.

Ещё один фактор риска — травмы. АПЛ — очень интенсивная лига, играть «Ливерпуль» будет на несколько фронтов. А у Вирца уже был разрыв «крестов». Понятно, что в современном футболе это не приговор, но всё может быть.

А в целом букмекеры в союз Вирца и «Ливерпуля» верят. Например, на то, что Флориана признают игроком месяца в АПЛ хотя бы раз в следующем сезоне, дают коэффициент 1.45. На то, что немец станет лучшим бомбардиром или ассистентом чемпионата Англии, можно сделать ставку за 4.50. Правда, шансы Вирца опередить по голам Мохамеда Салаха невысоки, аналитики дают на это 7.50. Но можно же ему ассистировать!

Главный трансфер вот-вот случится. И к Вирцу будут прикованы взгляды болельщиков по всему миру. У немца есть качества, чтобы окупить трансферную стоимость. Всё в его руках, а точнее, в ногах.