«Аль-Айн» — «Ювентус». Йылдыз и Тудор не дадут «Манчестер Сити» расслабиться

Клубный чемпионат мира — 2025 в США благополучно стартовал. 1-й тур группового этапа в самом разгаре, и пришла очередь представителей группы G. В четверг, 19 июня, на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне состоится матч «Аль-Айн» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч клубного чемпионата мира ФИФА «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают предпочтение европейскому гранду. Сделать ставку на победу итальянского «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно составляет 78% вероятности. Победа «Аль-Айна» из ОАЭ оценивается в 11.0, в то время как на ничью можно поставить за 6.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу итальянского клуба.

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Аль-Айн» — «Ювентус» (19.06.2025)

«Аль-Айн» является крепким представителем чемпионата ОАЭ и неоднократно его выигрывал. Кроме того, в сезоне-2023/2024 клуб взял Лигу чемпионов АФК. В составе преимущественно местные футболисты, достаточно опытные. С 4 февраля 2025 года команда работает под руководством Владимира Ивича, экс-тренера «Краснодара».

Однако шансов в предстоящем матче с «Ювентусом» всё равно будет очень мало. Во-первых, потому что есть вопросы к результатам, форме и тонусу. Из 13 матчей при Ивиче в разных турнирах было выиграно меньше половины, хотя уровень сопротивления значительно ниже, нежели на клубном чемпионате мира. А последний свой матч клуб провёл 23 мая, то есть почти целый месяц назад.

Во-вторых, разница в классе существенная. Футболисты «Ювентуса», конечно, в последний раз официальные матчи проводили тоже около месяца назад. Однако с приходом Игора Тудора клуб выглядит бодрее. Сумел всё же забраться в зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата Италии, хотя конкуренция была серьёзная.

Недавно с хорватским специалистом продлили контракт, и он заявил, что приехал на клубный чемпионат мира в США не просто ради участия. В группе G есть также английский «Манчестер Сити». Для того чтобы точно выйти в плей-офф и не оглядываться на результат с «горожанами», туринскому клубу предстоит выиграть обе встречи с аутсайдерами — «Аль-Айном» и «Видадом». Так что с мотивацией проблем быть не должно.

«Ювентус» только готовится к громким трансферам, однако у него в составе уже есть перспективные футболисты. Например, Кенан Йылдыз, с котором хотят продлить контракт. Или Рандаль Коло Муани, ставший одним из лучших бомбардиров команды после аренды из «ПСЖ». С атакой у «старой синьоры» проблем нет, а вот оборону надёжной назвать трудно. С учётом того, что «Аль-Айн» регулярно забивает даже в азиатской Лиге чемпионов, логично ждать от него голов и теперь. И всё же в успехе туринцев сомнений нет.

Ставка: обе забьют + «Ювентус» обыграет «Аль-Айн» за 3.05.