«Реал» против Симоне Индзаги и беспощадный «Манчестер Сити»: экспресс на КЧМ-2025

Продолжаем следить за развитием событий на клубном чемпионате мира — 2025. Сегодня, 18 июня, пройдут матчи с участием европейских грандов: мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Аль-Хиляль»

Хаби Алонсо сотворил историю для «Байера», впервые сделав его чемпионом Германии в сезоне-2023/2024. Представляете, чего он может добиться, получив ресурсы «Реала»? Испанский специалист уже выразил надежду, что вместе со своей командой сможет пройти весь путь. Заявка на КЧМ-2025 у мадридцев звёздная. В неё вошли все лидеры: от Мбаппе до Модрича, который после турнира покинет клуб.

«Аль-Хиляль» — серьёзный соперник, однако «Реал» уже обыгрывал его в финале клубного чемпионата мира в 2023 году. Мадридцы тогда победили саудовцев со счётом 5:3. Но в этот раз подобное может не повториться, потому что тренером «Аль-Хиляля» стал опытный Симоне Индзаги. Он сможет грамотно использовать нескромный состав клуба, чтобы дать достойный отпор.

Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.07. Саудовцы даже без такого опытного тренера смогли забить «сливочным» три гола, когда играли в финале КЧМ-2023. Теперь должно быть не хуже. Хаби Алонсо ведь тоже потребуется время, чтобы адаптировать новых защитников. В общем, ждём много голов.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад»

Есть у «Манчестер Сити» одно преимущество перед всеми остальными командами, прилетевшими в США. Хосеп Гвардиола является самым успешным тренером в истории клубных чемпионатов мира. Он выигрывал этот турнир четыре раза в карьере с тремя разными командами.

В первом матче группового этапа «Сити» ждёт встреча с аутсайдером группы G. «Видад» — многократный чемпион Марокко, а путёвку на КЧМ получил благодаря победе в Лиге чемпионов КАФ в 2022 году. Однако минувший сезон провёл не так удачно. И, откровенно говоря, для пережившего кризис английского гранда не является помехой.

«Манчестер Сити» в атаке выглядит устрашающе даже без ушедшего Кевина Де Брёйне. Наш прогноз — его победа через тотал больше 3.5 мяча за 1.95. Также рекомендуем присмотреться к ставке на дубль Холанда за 3.00. Давненько Эрлинг не забивал два мяча за игру, а здесь — прекрасная возможность.

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 18 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Реал» — «Аль-Хиляль» за 2.07.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Реал» — «Аль-Хиляль» за 2.07. Ставка 2: Эрлинг Холанд забьёт два мяча «Видаду» за 3.00.

Эрлинг Холанд забьёт два мяча «Видаду» за 3.00. Ставка 3: победа «Манчестер Сити» в матче с «Видадом» + тотал больше 3.5 мяча за 1.95.

Общий коэффициент: 2.07 х 3.00 х 1.95 = 12.1.