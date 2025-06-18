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Реал — Аль-Хиляль: прогнозы и ставки на матч 18 июня, где смотреть, онлайн-трансляция, какой счёт, составы, клубный ЧМ-2025

«Реал» против Симоне Индзаги и беспощадный «Манчестер Сити»: экспресс на КЧМ-2025
Максим Ермаков
Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 18 июня
Аудио-версия:
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Коэффициент — 12.1.

Продолжаем следить за развитием событий на клубном чемпионате мира — 2025. Сегодня, 18 июня, пройдут матчи с участием европейских грандов: мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хаби Алонсо сотворил историю для «Байера», впервые сделав его чемпионом Германии в сезоне-2023/2024. Представляете, чего он может добиться, получив ресурсы «Реала»? Испанский специалист уже выразил надежду, что вместе со своей командой сможет пройти весь путь. Заявка на КЧМ-2025 у мадридцев звёздная. В неё вошли все лидеры: от Мбаппе до Модрича, который после турнира покинет клуб.

«Аль-Хиляль» — серьёзный соперник, однако «Реал» уже обыгрывал его в финале клубного чемпионата мира в 2023 году. Мадридцы тогда победили саудовцев со счётом 5:3. Но в этот раз подобное может не повториться, потому что тренером «Аль-Хиляля» стал опытный Симоне Индзаги. Он сможет грамотно использовать нескромный состав клуба, чтобы дать достойный отпор.

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Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.07. Саудовцы даже без такого опытного тренера смогли забить «сливочным» три гола, когда играли в финале КЧМ-2023. Теперь должно быть не хуже. Хаби Алонсо ведь тоже потребуется время, чтобы адаптировать новых защитников. В общем, ждём много голов.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть у «Манчестер Сити» одно преимущество перед всеми остальными командами, прилетевшими в США. Хосеп Гвардиола является самым успешным тренером в истории клубных чемпионатов мира. Он выигрывал этот турнир четыре раза в карьере с тремя разными командами.

В первом матче группового этапа «Сити» ждёт встреча с аутсайдером группы G. «Видад» — многократный чемпион Марокко, а путёвку на КЧМ получил благодаря победе в Лиге чемпионов КАФ в 2022 году. Однако минувший сезон провёл не так удачно. И, откровенно говоря, для пережившего кризис английского гранда не является помехой.

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«Манчестер Сити» в атаке выглядит устрашающе даже без ушедшего Кевина Де Брёйне. Наш прогноз — его победа через тотал больше 3.5 мяча за 1.95. Также рекомендуем присмотреться к ставке на дубль Холанда за 3.00. Давненько Эрлинг не забивал два мяча за игру, а здесь — прекрасная возможность.

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 18 июня 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Реал» — «Аль-Хиляль» за 2.07.
  • Ставка 2: Эрлинг Холанд забьёт два мяча «Видаду» за 3.00.
  • Ставка 3: победа «Манчестер Сити» в матче с «Видадом» + тотал больше 3.5 мяча за 1.95.

Общий коэффициент: 2.07 х 3.00 х 1.95 = 12.1.

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