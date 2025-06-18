«Ювентус» стартует на КЧМ-2025 и другие матчи: экспресс с коэффициентом 19.1

В топовых европейских чемпионатах сезон уже позади, однако клубный футбол пока живёт. В основном благодаря КЧМ-2025 в США. С другой стороны, для экспресса можно найти дополнительные события и в других странах. Например, в Китае.

Прогноз на матч «Аль-Айн» — «Ювентус»

«Аль-Айн» является крепким представителем чемпионата ОАЭ и неоднократно его выигрывал. Кроме того, в сезоне-2023/2024 клуб взял Лигу чемпионов АФК. В составе преимущественно местные футболисты, достаточно опытные. С 4 февраля 2025 года команда работает под руководством Владимира Ивича, экс-тренера «Краснодара».

Однако шансов в предстоящем матче с «Ювентусом» всё равно будет очень мало. Во-первых, потому что есть вопросы к результатам, форме и тонусу. Из 13 матчей при Ивиче в разных турнирах было выиграно меньше половины. Во-вторых, разница в классе существенная. Футболисты «Ювентуса», конечно, в последний раз официальные матчи проводили тоже около месяца назад. Однако с приходом Игора Тудора клуб выглядит бодро.

Недавно с хорватским специалистом продлили контракт, и он заявил, что приехал на клубный чемпионат мира в США не просто ради участия. Так что с мотивацией проблем быть не должно. С атакой у «старой синьоры» проблем нет, а вот оборону надёжной назвать трудно. С учётом того, что «Аль-Айн» регулярно забивает даже в азиатской Лиге чемпионов, логично ждать от него голов и теперь. И всё же в успехе туринцев сомнений нет.

Прогноз на матч «Пачука» — «Зальцбург»

Если «Пачука» действительно хочет выйти в плей-офф, то должна обыгрывать «Зальцбург», потому что следующие соперники — «Аль-Хиляль» и «Реал» — будут намного серьёзнее. Основной бомбардир и самый звёздный игрок состава — Хосе Саломон Рондон. Поиграл в РПЛ за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Несмотря на то что венесуэльцу 35 лет, он по-прежнему может решить исход встречи в одиночку.

Хотя далеко не всё зависит только от одного футболиста. В целом «Пачука» провела неудачный сезон. После слабого выступления в регулярном чемпионате проиграла в четвертьфинале плей-офф «Америке» (0:0 и 0:2). Поэтому у «Зальцбурга» будет отличный шанс одержать победу в первом матче КЧМ-2025. Австрийская команда славится своим умением находить молодых и талантливых футболистов. Состав всегда свежий и перспективный.

Предлагаем поставить на победу «красных быков» через тотал больше 1.5 мяча за 3.05. Игра должна получиться интересной и насыщенной событиями. У австрийского клуба намного интереснее и талантливее состав, которому не нужна дополнительная мотивация. «Пачука» вряд ли выиграет, но может рассчитывать на гол. Всё-таки Рондон мастер своего дела.

Прогноз на матч «Хэнань» — «Шанхай Порт»

Данная встреча может быть интересна по нескольким причинам. Во-первых, потому что «Шанхай Порт» — один из главных конкурентов «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая. Соответственно, и один из главных конкурентов Леонида Слуцкого. Во-вторых, именно в этом матче можно попробовать поймать какой-нибудь сенсационный исход с высоким коэффициентом.

«Хэнань» находится ближе к зоне вылета, чем к лидерам, но недавно обыграл со счётом 3:2 «Чэнду Жунчэн», который занимает вторую строчку. То есть фаворитов не боится. Кроме того, у данного клуба всё неплохо с атакой, реализует шансы исправно. Особенно дома. За шесть матчей на своём поле забил 13 мячей, что неплохо для чемпионата Китая.

Ещё один момент — состояние «Шанхай Порт». Команда пропустила в четырёх из пяти прошлых матчей чемпионата хотя бы один гол. При этом на носу у него важнейшая встреча с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в Кубке Китая. И к ней нужно готовиться. Вероятно, «Хэнань» не сумеет одержать победу, но на голы рассчитывать сможет.

Экспресс на футбол 18 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + «Ювентус» обыграет «Аль-Айн» за 3.05.

обе забьют + «Ювентус» обыграет «Аль-Айн» за 3.05. Ставка 2: победа «Зальцбурга» в матче с «Пачукой» + тотал больше 1.5 мяча за 3.05.

победа «Зальцбурга» в матче с «Пачукой» + тотал больше 1.5 мяча за 3.05. Ставка 3: «Хэнань» забьёт минимум два гола в матче с «Шанхай Порт» за 2.06.

Общий коэффициент: 3.05 х 3.05 х 2.06 = 19.1.