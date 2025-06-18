«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико». После 0:4 от «ПСЖ» тяжело прийти в себя

Если не жара, то что на этот раз помешает мадридцам?

20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Сиэтл Саундерс» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 1:00 мск. Оба клуба проиграли свои первые матчи, но шансы на выход из группы В ещё есть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» 20 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение испанской команде. Поставить на победу мадридского «Атлетико» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Сиэтл Саундерс» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридцев за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» (20.06.2025)

«Сиэтл Саундерс» стартовал на КЧМ-2025 с поражения, но оставил неплохое впечатление. Команда из штата Вашингтон уступила бразильскому «Ботафого» со счётом 1:2. Оба мяча были пропущены в первом тайме, в котором американский клуб выглядел невзрачно и, кажется, не понимал, что делать.

Второй тайм получился совершенно другим. Подопечные Бриана Шметцера были неудержимы в нападении. За 45 минут они нанесли 19 ударов по воротам, пять раз попали в створ. Но бразильские команды умеют грамотно обороняться, особенно опытный «Ботафого». Удалось отыграть всего один мяч, автором которого на 75-й минуте стал Кристиан Рольдан.

«Сиэтл Саундерс» не самый сильный клуб в США, но в 2022 году стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, благодаря чему и попал на клубный чемпионат мира — 2025. В текущем регулярном чемпионате МЛС он занимает шестое место в Западной конференции. Нормально.

У мадридского «Атлетико» будут шансы взять первые три очка в группе. Во встрече 1-го тура он завалил большой экзамен, проиграв действующему победителю Лиги чемпионов «ПСЖ» (0:4). Мадридские футболисты во всём были слабее и выглядели гораздо хуже парижан.

Спасались подопечные Диего Симеоне лишь на редких вылазках в контратаку, однако и они не заканчивались успехом. Под конец игры Клеман Лангле получил удаление за неспортивное поведение, оставив команду в меньшинстве. К тому моменту мадридцы проигрывали 0:2, но без центрального защитника в концовке пропустили ещё два мяча.

Интересно, что многие футболисты «Атлетико» после поражения стали жаловаться на жару, в которую, по их словам, играть было невозможно. Гризманн, например, остался недоволен погодой в США. Льоренте сказал, что у него всё болит, а во время игры он не мог ни остановиться, ни начать бег.

Впрочем, условия для всех одинаковые. Если «матрасникам» действительно так мешает жара, значит, им некомфортно на полях США. А вот «Сиэтл Саундерс» играет здесь сколько себя помнит. Неужели у него появляются шансы как минимум на ничью при таких раскладах?

Всё возможно, но в качестве ставки мы возьмём обмен голами за 2.08. Подопечные Бриана Шметцера активно заиграли во втором тайме встречи с «Ботафого». Плюс игра состоится на домашнем стадионе клуба. А «Атлетико», видимо, всерьёз недоволен погодой. Хотя, судя по прогнозам синоптиков, в штате Вашингтон будет пасмурно. Поэтому не будем списывать мадридцев со счетов и просто заиграем обмен голами.

Ставка: обе забьют за 2.08.