Месси и Суарес меняют расклады на КЧМ-2025. Прогноз на матч «Интер Майами» — «Порту»

Два нуля в прошлом — два гола в будущем.

19 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер Майами» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск. Группа А — самая скучная после первых матчей. У всех клубов по одному очку и ни одного забитого мяча. Пора исправлять ситуацию.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Порту» 19 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Интер Майами» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу португальцев за 8.50.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Интер Майами» — «Порту» (19.06.2025)

«Интер Майами» в первом матче КЧМ-2025 скатал нулевую ничью с «Аль-Ахли». А ведь египетская команда считалась аутсайдером группы! Её нужно было обыгрывать, но вместо голевого шоу от Месси и Суареса зрители получили дуэль двух голкиперов.

39-летний вратарь «цапель» Оскар Устари был признан лучшим игроком матча. Он совершил восемь сейвов и отразил пенальти. А вот нападение в первом тайме оказалось в тупике и ничего не смогло придумать. Египетский клуб владел преимуществом.

Второй тайм остался за «цаплями», которые после перерыва заиграли совсем в другой футбол. Как сказал полузащитник команды Бенхамин Кремаски, это Месси дал эффективный совет больше владеть мячом, что приносило огромную пользу. Хавьер Маскерано вообще остался доволен игрой своих подопечных. Если сохранят темп на встречу с «Порту», то шансы на победу обязательно появятся.

Португальский клуб тоже сыграл в первом матче группового этапа КЧМ-2025 вничью, но с более мастеровитым «Палмейрасом» (0:0). Бразильская команда чаще била по воротам и попадала в створ, а также больше владела мячом. Ударов было немало, однако ни один из них не превратился в гол.

«Порту» подошёл к турниру не в лучшем состоянии. В прошлом сезоне не удалось выиграть чемпионат Португалии. Есть немало проблемных мест, над которыми ещё предстоит поработать. Но следует отметить игру бывшего защитника «Рубина» Ивана Маркано. Он провёл на поле все 90 минут и сдержал не одну опасную атаку «Палмейраса».

У «Порту» в минувшем сезоне наблюдалась острая проблема с гостевыми матчами в Лиге Европы. На выезде португальский клуб проиграл «Будё-Глимт» (2:3), «Лацио» (1:2) и «Роме» (2:3), а с «Андерлехтом» сыграл вничью — 2:2. Не вытягивали футболисты и гостевые встречи с сильными клубами Примейры. Уступили «Браге», «Бенфике» и «Спортингу».

Как известно, КЧМ-2025 — домашний для всех американских клубов. С учётом того, как преобразился «Интер Майами» после перерыва во встрече с «Аль-Ахли», в матче с «Порту» сыграет ещё лучше. Наш прогноз будет на индивидуальный тотал команды Месси больше 1.5 мяча за 3.20. «Интер» может даже выиграть и поменять расклады в группе, и в этом не будет ничего удивительного.

Ставка: индивидуальный тотал «Интер Майами» в матче с «Порту» больше 1.5 мяча за 3.20.