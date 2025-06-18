Месси не смог, и Эстеван не сможет. Матч «Палмейрас» — «Аль-Ахли» на КЧМ-2025

19 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сразятся «Палмейрас» и «Аль-Ахли». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 19:00 мск. В группе А все четыре клуба сыграли первые матчи вничью. Шансы на выход у всех равные. Тем интереснее!

Коэффициенты букмекеров на матч «Палмейрас» — «Аль-Ахли» 19 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильской команде. Поставить на победу «Палмейраса» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Аль-Ахли» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу бразильцев за 6.00.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Палмейрас» — «Аль-Ахли» (19.06.2025)

«Палмейрас» выполнил задачу-минимум, сыграв вничью в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 с «Порту». Напомним, соперник изначально считался основным претендентом на выход из группы А с первого места. Сама же игра получилась безголевой.

Зелёно-белые превосходили португальскую команду на поле. Они чаще били по воротам и попадали в створ, а также больше владели мячом. Бывший защитник «Локомотива» Мурило Серкейра отлично справился с задачами, сдерживая опасные атаки «Порту» вместе с одноклубниками.

Португальский тренер Абел Феррейра точно знал, как нужно играть с соотечественниками. Состав у «Палмейраса» очень интересный. В нём много высококлассных футболистов, таких как вернувшийся из «Барселоны» Витор Роке и 18-летний Эстеван, который после КЧМ-2025 присоединится к «Челси».

Впереди встреча с аутсайдером, в которой будет недостаточно просто качественно обороняться. Нужно забивать и пытаться выходить на первое место в группе. Поэтому в дело вступят как раз молодые и талантливые игроки атакующего плана. Они уже должны понимать, что взломать защиту египетского клуба будет непросто.

«Аль-Ахли» продемонстрировал, что его зря недооценивали. Это самый титулованный клуб во всём мире. Даже у «Реала» и «Барселоны» нет столько трофеев, как у него. И пусть не смущает, что они были добыты в Африке, где уровень конкуренции не так высок.

Во встрече с «Интер Майами» египтяне не отсиживались в обороне, а играли уверенно и даже превосходили команду Месси в некоторых моментах. Они могли выигрывать, однако Трезеге не смог реализовать пенальти в первом тайме. Обидно, ведь этот гол мог стать победным.

Египетский игрок после пытался найти путь к воротам «Интер Майами» и желал извиниться за свой неудачный удар. Он старался играть не хуже Лионеля, и получалось неплохо. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей. И это говорит о том, что «Палмейрас» должен конкретно подготовиться к игре с египетским клубом.

Предлагаем поставить на то, что «Аль-Ахли» не проиграет, за 2.35. Не потому, что считаем фаворитом египетский клуб. А потому, что весьма вероятна ещё одна ничья. Египтяне показали характер. Их не испугали бывшие звёзды «Барселоны». И даже тот факт, что «Интер Майами» выступает на родине, не смутил. «Палмейрас» ждёт тяжелейшее испытание.

Ставка: «Аль-Ахли» не проиграет за 2.35.