Праймовый «ПСЖ» разберёт «Ботафого» вопреки ФИФА. Так же, как и «Атлетико»

Клубный чемпионат мира — 2025 уже набрал обороты. В пятницу, 20 июня, на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии состоится матч 2-го тура группового этапа «ПСЖ» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. Фактически это будет встреча за первое место в группе В.

Коэффициенты на матч КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Ботафого» 20 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение победителю Лиги чемпионов УЕФА. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно составляет 84% вероятности. Победа бразильского «Ботафого» оценивается в 16.0, а на ничью можно поставить за 7.50.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче 2-го тура представителей группы B. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «ПСЖ».

Прогноз на матч 2-го тура клубного чемпионата мира ФИФА «ПСЖ» — «Ботафого» (20.06.2025)

Пока ФИФА называет старт клубного чемпионата мира в США оглушительным и успешным, многие команды и футболисты жалуются на условия. Прежде всего речь идёт о раннем начале матчей и невыносимой жаре, которая не даёт нормально играть. А в мадридском «Реале», по слухам, даже заявили, что клуб самостоятельно организовал инфраструктуру с душевыми и ледяными ваннами для восстановления.

Любопытно, что и представители «ПСЖ» не обошли стороной тему погоды и полей. Впрочем, это не помешало им в 1-м туре разгромить мадридский «Атлетико» — 4:0. Испанский клуб назывался главным конкурентом парижан в борьбе за первое место группы В, но в очном противостоянии мало что сумел придумать. Результат абсолютно закономерный.

Судя по всему, команда Луиса Энрике до сих пор на кураже после успешного сезона. Победа в Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции, а также в финале Лиги чемпионов закалила характер игроков. В первом матче группового этапа КЧМ-2025 Хвича Кварацхелия отдал две результативные передачи — на Фабиана Руиса и Витинью. То есть механизмы работают и не собираются ломаться.

А теперь представьте, что такой праймовый «ПСЖ» может сделать с «Ботафого», который находится в группе лидеров бразильской Серии А. В составе есть интересные футболисты. Например, опытный Алекс Теллес или Хоакин Корреа, до недавнего времени пыливший за миланский «Интер». То есть это крепкий соперник.

Однако скромный «Сиэтл Саундерс» бразильский клуб сумел обыграть только со счётом 2:1. Дважды забил до перерыва, а в концовке мог упустить преимущество. С учётом того, что «ПСЖ» не пропускает на протяжении трёх встреч, две из которых были трофейными, можно было бы проверить его победу всухую. Однако победа с форой (-2.5) выглядит более заманчиво. На этот раз начало матча по́зднее — футболистам будет легче.

Ставка: «ПСЖ» победит «Ботафого» с форой (-2.5) за 2.40.