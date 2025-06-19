«ПСЖ» и «Атлетико» после 4:0 в очной встрече: экспресс на 2-й тур КЧМ-2025

На клубном чемпионате мира по футболу добрались до 2-го тура. В ночь с 19 на 20 июня пройдут матчи в группе B с участием «ПСЖ» и мадридского «Атлетико». Собираем экспресс и наслаждаемся.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ботафого»

Судя по разгромной победе во встрече с «Атлетико» (4:0) в 1-м туре, команда Луиса Энрике до сих пор на кураже после успешного сезона. Титулы в Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции, а также триумф в финале Лиги чемпионов закалили характер игроков. В первом матче группового этапа КЧМ-2025 Хвича Кварацхелия отдал две результативные передачи — на Фабиана Руиса и Витинью. То есть механизмы работают и не собираются ломаться.

А теперь представьте, что такой праймовый «ПСЖ» может сделать с «Ботафого», который находится в группе лидеров бразильской Серии А. В составе есть интересные футболисты. Например, опытные Алекс Теллес и Хоакин Корреа, до недавнего времени пыливший за миланский «Интер». Это крепкий соперник.

Однако скромный «Сиэтл Саундерс» бразильский клуб сумел обыграть только со счётом 2:1. Дважды забил до перерыва, а в концовке мог упустить преимущество. С учётом того, что «ПСЖ» не пропускает на протяжении трёх встреч, две из которых были трофейными, можно было бы проверить его победу всухую. Однако победа с форой (-2.5) выглядит более заманчиво. На этот раз начало матча по́зднее — футболистам будет легче.

Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»

«Сиэтл Саундерс» не самый сильный клуб в США, но в 2022 году стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, благодаря чему и попал на клубный чемпионат мира — 2025. В текущем регулярном чемпионате МЛС он занимает шестое место в Западной конференции. Нормально.

У мадридского «Атлетико» будут шансы взять первые три очка в группе. Во встрече 1-го тура он завалил большой экзамен, проиграв действующему победителю Лиги чемпионов «ПСЖ» (0:4). Мадридские футболисты во всём были слабее и выглядели гораздо хуже парижан. Теперь будут мотивированы, чтобы выйти в плей-офф.

В качестве ставки возьмём обмен голами за 2.08. Подопечные Бриана Шметцера активно заиграли во втором тайме встречи с «Ботафого». Плюс игра состоится на домашнем стадионе клуба. А «Атлетико», видимо, всерьёз недоволен погодой. Хотя, судя по прогнозам синоптиков, в штате Вашингтон будет пасмурно. Поэтому не будем списывать мадридцев со счетов и просто заиграем обмен голами.

Экспресс на матчи 2-го тура КЧМ-2025 20 июня 2025 года

Ставка 1: «ПСЖ» победит «Ботафого» с форой (-2.5) за 2.40.

«ПСЖ» победит «Ботафого» с форой (-2.5) за 2.40. Ставка 2: обе забьют в матче «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» за 2.08.

Общий коэффициент: 2.40 х 2.08 = 4.99.