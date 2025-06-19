Лионель Месси и его конкуренты на клубном ЧМ: экспресс на футбол

В группе А до сих пор ничего нельзя понять.

Клубный чемпионат мира продолжается. Сегодня, 19 июня, состоятся первые матчи 2-го тура группового этапа. Ситуация в группе А особенно интересна тем, что до сих пор не выявлен лидер. Для Месси и его клуба это отличный шанс вырваться вперёд, а для нас — собрать экспресс.

Прогноз на матч «Интер Майами» — «Порту»

«Интер Майами» в первом матче КЧМ-2025 скатал нулевую ничью с «Аль-Ахли». А ведь египетская команда считалась аутсайдером группы! Её нужно было обыгрывать, однако вместо голевого шоу от Месси и Суареса зрители получили дуэль двух голкиперов. «Порту» подошёл к турниру не в лучшем состоянии и тоже сыграл в первом матче группового этапа КЧМ-2025 вничью, но уже с более мастеровитым «Палмейрасом» (0:0).

У «драконов» в минувшем сезоне наблюдалась острая проблема с гостевыми матчами в Лиге Европы. На выезде португальский клуб проиграл «Будё-Глимт» (2:3), «Лацио» (1:2) и «Роме» (2:3), а с «Андерлехтом» сыграл вничью — 2:2. Не вытягивали футболисты и гостевые встречи с сильными клубами Примейры. Уступили «Браге», «Бенфике» и «Спортингу».

Как известно, КЧМ-2025 — домашний для всех американских клубов. С учётом того, как преобразился «Интер Майами» после перерыва во встрече с «Аль-Ахли», в матче с «Порту» команда сыграет ещё лучше. Наш прогноз – на индивидуальный тотал команды Месси больше 1.5 мяча за 3.20. «Интер» может даже выиграть и поменять расклады в группе, и в этом не будет ничего удивительного.

Прогноз на матч «Палмейрас» — «Аль-Ахли»

«Палмейрас» выполнил задачу-минимум, сыграв вничью в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 с «Порту». Напомним, соперник изначально считался основным претендентом на выход из группы А с первого места. Сама же игра получилась безголевой. Зелёно-белые превосходили португальскую команду. Они чаще били по воротам и попадали в створ, а также больше владели мячом.

Впереди встреча с аутсайдером, в которой будет недостаточно просто качественно обороняться. «Аль-Ахли» продемонстрировал, что его зря недооценивали. Это самый титулованный клуб мира. Даже у «Реала» и «Барселоны» нет столько трофеев, как у него. И пусть не смущает, что они были добыты в Африке, где уровень конкуренции не так высок.

Во встрече с «Интер Майами» египтяне не отсиживались в обороне, а играли уверенно и даже превосходили команду Месси в некоторых моментах. Предлагаем поставить на то, что «Аль-Ахли» не проиграет, за 2.35. Не потому, что считаем египетский клуб фаворитом. А потому, что весьма вероятна ещё одна ничья. Египтяне показали характер. Их не испугали бывшие звёзды «Барселоны». Не испугает и «Палмейрас».

Экспресс на футбол 19 июня 2025 года

Ставка 1: индивидуальный тотал «Интер Майами» в матче с «Порту» больше 1.5 мяча за 3.20.

индивидуальный тотал «Интер Майами» в матче с «Порту» больше 1.5 мяча за 3.20. Ставка 2: «Аль-Ахли» не проиграет «Палмейрасу» за 2.35.

Общий коэффициент: 3.20 х 2.35 = 7.52.