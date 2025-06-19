Секретное оружие против «Челси» уже готово. «Фламенго» ещё пошумит на КЧМ-2025

20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Фламенго» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 22:00 мск. Какое секретное оружие есть у бразильского клуба?

Коэффициенты букмекеров на матч «Фламенго» — «Челси» 20 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонской команде. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Фламенго» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу лондонского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Фламенго» — «Челси» (20.06.2025)

«Фламенго» отлично подготовился к старту клубного ЧМ-2025 и уже добыл три очка! В матче 1-го тура группового этапа бразильская команда обыграла тунисский «Эсперанс» со счётом 2:0. Победа на классе. Счёт на 17-й минуте открыл один из лучших бомбардиров команды Хиорхьян де Арраскаэта.

Во втором тайме бразильцы уже никуда не спешили и просто играли на результат, но всё равно забили в одной из атак. Перешедший из «Арсенала» Жоржиньо отдал результативную передачу на бывшего игрока «Лилля» Луиса Араужо, который не промахнулся. Опыт таких футболистов очень важен на КЧМ-2025.

Однако даже победы в предстоящей встрече с «Челси» может быть недостаточно для выхода «Фламенго» в плей-офф. Если «Лос-Анджелес» обыграет «Эсперанс», всё будет решаться в заключительном очном матче. А вот сам «Челси» может досрочно обеспечить себе выход из группы в случае победы.

В прошлом матче лондонский клуб обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Первый мяч забил Педру Нету, а на 79-й минуте встречи точку поставил Энцо Фернандес. У американской команды шансы размочить счёт были, однако подвела реализация. Да и голкипер соперника Роберт Санчес был хорош.

«Челси» подошёл к клубному ЧМ-2025 после победы в Лиге конференций. В финале лондонцы обыграли «Бетис» (4:1). Фактически еврокубковый турнир дался легко подопечным Энцо Марески. Их сила — в молодом и талантливом составе, который ещё не до конца раскрыл свой потенциал.

Всегда угроза воротам соперников исходит от Коула Палмера, который раскрылся как раз в составе «Челси». Нони Мадуэке и Николас Джексон тоже в отличной форме. Да и длина скамейки позволяет постоянно варьировать сочетания и быть непредсказуемыми. Поэтому «Фламенго» ждёт тяжелейшее испытание.

Разве что опыт Жоржиньо сыграет большую роль в этой встрече. Перед тем как перейти в «Арсенал», бразилец долгое время выступал за «Челси». Он многое знает о внутренней кухне «аристократов» и должен помочь советом своим новым одноклубникам или продемонстрировать что-то на поле. Может быть, даже забьёт по правилу «бывших».

Поэтому мы не будем идти на поводу букмекеров и ставить на победу «Челси». Спрогнозируем, что забьют обе команды за 1.85. Есть вероятность, что встреча закончится даже вничью – со счётом 1:1. Многие недооценивают команды, которые не выступают в европейских чемпионатах. А зря!

Ставка: обе забьют за 1.85.