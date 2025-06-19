После кошмарного поражения в матче с «Баварией» не помогут даже молитвы.

«Бенфика» — «Окленд Сити». 10:0 — это мало или много? Ди Мария ответит на вопрос

20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Эксплория». Начало — в 19:00 мск. Повторит ли португальский клуб сумасшедший успех «Баварии»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Окленд Сити» 20 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.01, а шансы «Окленд Сити» оценили в 70.00. Ничья идёт с коэффициентом 32.00.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 5.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 5.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60. Наиболее вероятный счёт — 7:0 в пользу португальского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Бенфика» — «Окленд Сити» (20.06.2025)

«Бенфика» стартовала на КЧМ-2025 с очень напряжённого матча с «Бока Хуниорс». Игра получилась нервной, но эмоциональной. Аргентинцы в середине первого тайма забили дважды, однако перед перерывом португальцы получили шанс реализовать пенальти. Ди Мария не промахнулся и подарил надежду.

Во втором тайме игра выглядела равной. На 70-й минуте нападающий португальского клуба Андреа Белотти получил красную карточку, но это не помешало Николасу Отаменди сравнять счёт на 84-й минуте — 2:2. Нервы футболистов «Бока Хуниорс» были на пределе, и Николас Фигаль был удалён с поля за грубую игру. Боевая и вполне заслуженная ничья!

Правда, теперь во встрече с «Окленд Сити» Андреа Белотти не поможет своему клубу. Хотя в матче с аутсайдером можно легко справиться и без итальянца. Если «Бенфика» в меньшинстве забила аргентинскому клубу, то и с командой, которая пропустила 10 мячей от «Баварии», должна справиться.

Новозеландский клуб был беспомощен против немецкой машины. Шесть мячей он пропустил в первом тайме, продемонстрировав унылую игру. Ладно бы просто не справлялся с прессингом мюнхенцев, но ведь команда реально потерялась на поле. Игроки отдавали неточные передачи, легко расставались с мячом во время атак, а в защите царил хаос.

«Бавария» смело могла забивать больше, однако, видимо, пожалела соперника. Игрок немецкого клуба Жонатан Та сказал, что было весело. Что ж, теперь самое время повеселиться «Бенфике». Она всегда уверенно разбиралась с такими командами, а потому тоже может учинить разгром.

Ди Мария после забитого пенальти должен воодушевиться. Этот турнир станет для него последним в «Бенфике». «Окленд Сити» наверняка подготовится, будет делать упор на оборону, чтобы футболисты не допускали таких ошибок и были смелее. Но как это поможет, когда команда попросту не может играть даже в точный пас.

Мы прогнозируем победу «Бенфики» и много голов, но коэффициенты не в нашу пользу. Поэтому предлагаем взять ставку на то, что в обоих таймах тотал будет больше 2.5 мяча за 2.02. Скорее всего, после такого огненного матча с «Бока Хуниорс» португальская команда сразу пойдёт вперёд.

Ставка: в обоих таймах тотал больше 2.5 мяча за 2.02.