«Лос-Анджелес» — «Эсперанс». Оливье Жиру приберёг голы для африканцев

21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Лос-Анджелес» и «Эсперанс». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 1:00 мск. Американскому клубу важна победа.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лос-Анджелес» — «Эсперанс» 21 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Поставить на победу «Лос-Анджелеса» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Эсперанса» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу американского клуба за 6.00.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Лос-Анджелес» — «Эсперанс» (21.06.2025)

Несмотря на то что «Лос-Анджелес» будет играть с аутсайдером группы D, матч должен получиться сложным. Если американская команда хочет зацепиться за выход в плей-офф, ей придётся побеждать и готовиться к ключевой встрече с «Фламенго» в 3-м туре. Градус ответственности повышается.

В первом матче клубного ЧМ-2025 чёрно-золотые уступили «Челси» со счётом 0:2. По содержанию игра подопечных Стива Черундоло не была совсем ужасной, но они допускали много ошибок во владении мячом и не были достаточно агрессивны в нападении. Хотя всё равно могли забить.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» пообещал поработать над всеми проблемами и сказал, что он не против, если команда приберегла голы для других встреч. Состав у чёрно-золотых достойный. На воротах – бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, класс которого должен сыграть свою роль в битвах с аутсайдерами.

Есть ещё опытный Оливье Жиру, который умеет находить мяч в штрафной площади и забивать. Кстати, как раз после выхода француза на поле во втором тайме игра «Лос-Анджелеса» стала заметно лучше. Появилось больше шансов у ворот соперника, однако подкачала реализация и не хватило скорости.

Дени Буанга тоже был активен в нападении. Он нанёс три удара по воротам и выиграл 18 единоборств. Теперь эту статистику пора превратить в результат на табло. Соперник подходящий, чтобы проявить себя на всю мощь в атаке.

«Эсперанс» является аутсайдером группы D, но в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Туниса и выиграл чемпионат. Однако у футболистов отсутствует опыт выступлений в матчах с такими командами на международном уровне. Во встреч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 с «Ботафого» они уступили со счётом 0:2.

Тунисский клуб полностью провалил первый тайм, позволив сопернику уверенно играть на всех линиях. Во второй половине матча футбол был практически равным, но только потому что бразильская команда успокоилась и не захотела учинять разгром. Однако даже в таком темпе «Эсперанс» пропустил второй мяч на 70-й минуте.

Стоит выделить игру одного из лучших бомбардиров кроваво-золотых. Юсеф Белайли успевал следить за защитой и возвращаться в атаку. В обороне бывший футболист «Аяччо» был успешен в отборах и единоборствах. В нападении нанёс четыре удара, один из которых пришёлся в створ ворот «Ботафого».

Поэтому, несмотря на рвение «Лос-Анджелеса», эта игра не должна постоянно идти в одну сторону. Мы предлагаем поставить на победу американского клуба через тотал больше 2.5 мяча за 3.00. Хозяева и правда в моментах смотрелись неплохо на фоне «Челси». Но что-то подсказывает, что «Эсперанс» сможет забить, поэтому ждём результативной игры.

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» в матче с «Эсперансом» + тотал больше 2.5 мяча за 3.00.