«Бавария» — «Бока Хуниорс». Не 10:0, но тоже запомнится

Клубный чемпионат мира по футболу продолжается. В некоторых квартетах групповой этап уже скоро перевалит за экватор. В субботу, 21 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 2-го тура «Бавария» — «Бока Хуниорс». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. Посмотрим, что нам приготовили представители группы С.

Коэффициенты на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Бока Хуниорс» 21 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явными фаворитами баварских футболистов. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.21, что приблизительно составляет 82% вероятности. Победа «Бока Хуниорс» оценивается в 14.5, в то время как на ничейный исход можно поставить за 7.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мюнхенцев.

Прогноз на матч 2-го тура клубного чемпионата мира «Бавария» — «Бока Хуниорс» (21.06.2025)

Букмекеры, судя по всему, до сих пор находятся под впечатлением после победы «Баварии» с сумасшедшем счётом в матче 1-го тура группового этапа с «Окленд Сити». С одной стороны, понять их можно. Немецкая команда обыграла новозеландскую со счётом 10:0, не оставив той никаких шансов. Однако не всё так однозначно, если разобраться.

Во-первых, «Окленд Сити» действительно мало что из себя представляет в сравнении с таким грандом. Уровень футбола в странах Океании значительно уступает уровню футбола в той же Европе (и конкретно Германии). Во-вторых, футболисты новозеландского клуба отчасти проиграли сами себе. Побоялись такого статусного соперника и показали себя плохо как в атаке, так и в обороне.

Самая же главная причина, по которой не стоит раньше времени петь дифирамбы «Баварии», заключается в самом «Бока Хуниорс», который является многократным чемпионом Аргентины и здорово смотрится на уровне других сильных клубов Южной Америки. В матче 1-го тура клубного чемпионата мира он добыл ничью с португальской «Бенфикой».

Встреча завершилась со счётом 2:2, получилась весьма занимательной — с голами и удалениями. Однако гораздо важнее здесь то, что футболисты аргентинского клуба забили два мяча первыми, а потому именитый португальский клуб был вынужден догонять. То есть пока что аргентинцы настроены на яркую атакующую игру уже с первых минут.

«Бавария» под руководством Венсана Компани под конец европейского сезона, конечно, разошлась. Досрочно взяла золотые медали чемпионата Германии. Но надёжной обороной она не славится. Да и победа со счётом 10:0 может в значительной степени расслабить. Для «Бока Хуниорс» же встреча с европейским грандом — шанс показать себя. А потому логично ждать голы в обе стороны.

Альтернативный и дополнительный вариант для ставки тоже есть — тотал больше 3.5 мяча. Дело в том, что в матче 1-го тура в составе «Бока Хуниорс» были удалены Андер Эррера и Николас Фигаль. Оба — игроки оборонительного плана. То есть защитная способность команды ухудшится. Вот и получается, что победу «Баварии» со счётом 3:1 здесь вполне реально будет увидеть.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 3.10.