У «Челси» проблемы, а Жиру и Льорис потирают руки: экспресс на КЧМ-2025

2-й тур группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в самом разгаре. Сегодня, 20 июня, состоится матч двух представителей группы D — «Фламенго» и «Челси». А в ночь на 21 июня двух других команд — «Лос-Анджелеса» и «Эсперанса». Отличная возможность собрать небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Фламенго» — «Челси»

«Челси» подошёл к клубному ЧМ-2025 после победы в Лиге конференций. В финале лондонцы обыграли «Бетис» (4:1). Фактически еврокубковый турнир дался легко подопечным Энцо Марески. Их сила — в молодом и талантливом составе, который ещё не до конца раскрыл свой потенциал.

Всегда угроза воротам соперников исходит от Коула Палмера, который раскрылся как раз в составе «Челси». Нони Мадуэке и Николас Джексон тоже в отличной форме. Да и длина скамейки позволят постоянно варьировать сочетания и быть непредсказуемыми. Поэтому «Фламенго» ждёт тяжелейшее испытание.

Разве что опыт Жоржиньо сыграет большую роль в этой встрече. Перед тем как перейти в «Арсенал», бразилец долгое время выступал за «Челси». Поэтому мы не будем идти на поводу букмекеров и ставить на победу «Челси». Прогнозируем, что забьют обе команды за 1.85. Есть вероятность, что встреча закончится даже вничью со счётом 1:1.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эсперанс»

Несмотря на то что «Лос-Анджелес» будет играть с аутсайдером группы D, матч должен получиться сложным. Если американская команда хочет зацепиться за выход в плей-офф, ей придётся побеждать и готовиться к ключевой встрече с «Фламенго» в 3-м туре. Градус ответственности повышается. С другой стороны, в проигранном матче с «Челси» «Лос-Анджелес» был не так плох.

Состав у чёрно-золотых достойный. На воротах – бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, класс которого должен сыграть свою роль в битвах с аутсайдерами. Есть ещё опытный Оливье Жиру, который умеет находить мяч в штрафной площади и забивать. Дени Буанга тоже был активен в нападении. Он нанёс три удара по воротам и выиграл 18 единоборств у футболистов «Челси».

«Эсперанс» является аутсайдером группы D, у футболистов отсутствует опыт выступлений в матчах с такими командами на международном уровне. Стоит выделить игру одного из лучших бомбардиров — Юсефа Белайли. Поэтому, несмотря на рвение «Лос-Анджелеса», эта игра не должна постоянно идти в одну сторону. И всё же понятно, что хозяева — фавориты.

Экспресс на матчи группы D на КЧМ-2025 20-21 июня

Ставка 1: обе забьют в матче «Фламенго» — «Челси» за 1.85.

обе забьют в матче «Фламенго» — «Челси» за 1.85. Ставка 2: победа «Лос-Анджелеса» в матче с «Эсперансом» + тотал больше 2.5 мяча за 3.00.

Общий коэффициент: 1.85 х 3.00 = 5.55.