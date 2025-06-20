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Фламенго — Челси, прогноз и ставка на матч 20 июня, где смотреть, время начала, трансляция, составы, какой канал, клубный ЧМ

У «Челси» проблемы, а Жиру и Льорис потирают руки: экспресс на КЧМ-2025
Максим Ермаков
Экспресс на матчи группы D на КЧМ-2025 20-21 июня
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2-й тур клубного чемпионата мира дошёл и до группы D.

2-й тур группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в самом разгаре. Сегодня, 20 июня, состоится матч двух представителей группы D — «Фламенго» и «Челси». А в ночь на 21 июня двух других команд — «Лос-Анджелеса» и «Эсперанса». Отличная возможность собрать небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Фламенго» — «Челси»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» подошёл к клубному ЧМ-2025 после победы в Лиге конференций. В финале лондонцы обыграли «Бетис» (4:1). Фактически еврокубковый турнир дался легко подопечным Энцо Марески. Их сила — в молодом и талантливом составе, который ещё не до конца раскрыл свой потенциал.

Всегда угроза воротам соперников исходит от Коула Палмера, который раскрылся как раз в составе «Челси». Нони Мадуэке и Николас Джексон тоже в отличной форме. Да и длина скамейки позволят постоянно варьировать сочетания и быть непредсказуемыми. Поэтому «Фламенго» ждёт тяжелейшее испытание.

Разве что опыт Жоржиньо сыграет большую роль в этой встрече. Перед тем как перейти в «Арсенал», бразилец долгое время выступал за «Челси». Поэтому мы не будем идти на поводу букмекеров и ставить на победу «Челси». Прогнозируем, что забьют обе команды за 1.85. Есть вероятность, что встреча закончится даже вничью со счётом 1:1.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эсперанс»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 01:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Не начался
Эсперанс
Тунис, Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на то что «Лос-Анджелес» будет играть с аутсайдером группы D, матч должен получиться сложным. Если американская команда хочет зацепиться за выход в плей-офф, ей придётся побеждать и готовиться к ключевой встрече с «Фламенго» в 3-м туре. Градус ответственности повышается. С другой стороны, в проигранном матче с «Челси» «Лос-Анджелес» был не так плох.

Состав у чёрно-золотых достойный. На воротах – бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, класс которого должен сыграть свою роль в битвах с аутсайдерами. Есть ещё опытный Оливье Жиру, который умеет находить мяч в штрафной площади и забивать. Дени Буанга тоже был активен в нападении. Он нанёс три удара по воротам и выиграл 18 единоборств у футболистов «Челси».

«Эсперанс» является аутсайдером группы D, у футболистов отсутствует опыт выступлений в матчах с такими командами на международном уровне. Стоит выделить игру одного из лучших бомбардиров — Юсефа Белайли. Поэтому, несмотря на рвение «Лос-Анджелеса», эта игра не должна постоянно идти в одну сторону. И всё же понятно, что хозяева — фавориты.

Экспресс на матчи группы D на КЧМ-2025 20-21 июня

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Фламенго» — «Челси» за 1.85.
  • Ставка 2: победа «Лос-Анджелеса» в матче с «Эсперансом» + тотал больше 2.5 мяча за 3.00.

Общий коэффициент: 1.85 х 3.00 = 5.55.

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