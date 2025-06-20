«Бенфика» пробует переплюнуть «Баварию»: экспресс на клубный чемпионат мира — 2025

Клубный чемпионат мира — 2025 по футболу продолжается. С 20 на 21 июня пройдут встречи 2-го тура группового этапа в группах C и D. Сегодня уделим особое внимание группе С, куда попали такие именитые европейские клубы, как «Бенфика» и «Бавария».

Прогноз на матч «Бенфика» — «Окленд Сити»

«Бенфика» стартовала на КЧМ-2025 с очень напряжённого матча с «Бока Хуниорс». Игра получилась нервной, эмоциональной. С голами и удалениями. Завершилась со счётом 2:2. И если португальцы в меньшинстве забили аргентинцам, то с командой, которая пропустила 10 мячей от «Баварии», должны тем более справиться.

Новозеландцы были беспомощны против немецкой машины. Шесть мячей пропустили в первом тайме, продемонстрировав унылую игру. Ладно бы просто не справлялись с прессингом мюнхенцев, но ведь реально потерялись на поле. Отдавали неточные передачи, легко расставались с мячом во время атак, а в защите царил хаос.

Теперь мы прогнозируем победу «Бенфики» и много голов, но коэффициенты не в нашу пользу. Поэтому предлагаем взять ставку на то, что в обоих таймах тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.02. Скорее всего, после такого огненного матча с «Бока Хуниорс» португальская команда сразу пойдёт вперёд и попробует переплюнуть достижение «Баварии».

Прогноз на матч «Бавария» — «Бока Хуниорс»

Главная причина, по которой не стоит раньше времени петь дифирамбы «Баварии», заключается в самом «Бока Хуниорс». Команда является многократным чемпионом Аргентины и здорово смотрится на уровне других топ-клубов Южной Америки. В матче 1-го тура клубного чемпионата мира добыла ничью с португальской «Бенфикой», забив при этом два мяча первой.

«Бавария» под руководством Венсана Компани под конец европейского сезона, конечно, разошлась. Досрочно взяла золотые медали чемпионата Германии. Однако надёжной обороной команда не славится. Да и победа со счётом 10:0 может в значительной степени расслабить. Для «Бока Хуниорс» же встреча с европейским грандом — шанс показать себя. А потому логично ждать голы в обе стороны.

Альтернативный и дополнительный вариант для ставки тоже есть — тотал больше 3.5 мяча. Дело в том, что в матче 1-го тура в составе «Бока Хуниорс» получили красные карточки Андер Эррера и Николас Фигаль. Оба — игроки оборонительного плана. То есть защитная способность команды ухудшится. Вот и получается, что победу «Баварии» со счётом 3:1 здесь вполне реально будет увидеть.

Экспресс на футбол на КЧМ-2025 20-21 июня 2025 года

Ставка 1: в обоих таймах матча «Бенфика» — «Окленд Сити» тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

в обоих таймах матча «Бенфика» — «Окленд Сити» тотал больше 2.5 мяча за 2.02. Ставка 2: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Бавария» — «Бока Хуниорс» за 3.10.

Общий коэффициент: 2.02 х 3.10 = 6.26.