И ради этого брали Беллингема? Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд

21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Сможет ли немецкий гранд сместить южноафриканскую команду с первого места в группе F?

Коэффициенты букмекеров на матч «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд 21 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение дортмундцам. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Мамелоди Сандаунз» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу дортмундцев за 7.00.

Прогноз на матч клубного ЧМ-2025 «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд (21.06.2025)

«Мамелоди Сандаунз» удачно стартовал на КЧМ-2025, обыграв южнокорейский «Ульсан Хёндэ» со счётом 1:0. Здорово южноафриканская команда провела первый тайм, много времени находилась в атаке. Два гола не были засчитаны: один – из-за игры рукой, а второй — из-за офсайда. Однако победный мяч был забит именно в первой половине встречи.

Икраам Рейнерс, один из лучших бомбардиров “Мамелоди", стал героем матча. Это его два забитых мяча отменили, но его гол стал и победным. Все футболисты грамотно выполняли тактическую установку и демонстрировали достойную игру под давлением.

«Мамелоди Сандаунз» умеет правильно распоряжаться мячом и подстраивается под стиль соперников. Преимущество африканских футболистов перед командами из Европы заключается в лучшей выносливости. Они уверенно переносят жару, в которую привыкли играть в чемпионате ЮАР. А в Цинциннати 21 июня обещают больше 32°С.

«Боруссия» не должна думать, что её ждёт лёгкая прогулка. Стартовали дортмундцы не лучшим образом, сыграв вничью с «Флуминенсе» (0:0). Многие ждали, что звёзды немецкого клуба — Джоб Беллингем, Серу Гирасси, Юлиан Брандт и другие — просто размажут соперника. Но не тут-то было.

Преимущество в классе никак не помогло подопечным Нико Ковача. Более того, оппоненты были смелее и активнее в нападении. Они в два раза чаще били по воротам и были гораздо ближе к голу. И тут стоит похвалить защиту дортмундцев. Хорватский тренер сумел найти баланс между традиционной атакующей мощью команды и качественной обороной.

Будут ли чёрно-жёлтые меняться по ходу турнира? Думаем, что нет. Сейчас гораздо важнее стабильная игра. Нулевая ничья с «Флуминенсе» положила конец шестиматчевой победной серии дортмундцев, во время которой они стабильно забивали минимум три гола.

Ситуация в группе F пока не в пользу «Боруссии». Нужно обыгрывать «Мамелоди Сандаунз» и выходить на первое место. Но не факт, что это получится. Прогнозируем, что с 1-й по 24-ю минуту голов не будет за 1.85. Первый гол придётся ждать дольше. Африканцы умеют качественно обороняться и не испытывают проблем с владением мячом.

Ставка: с 1-й по 24-ю минуту голов не будет за 1.85.