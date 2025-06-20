«Интер» — «Урава Ред Даймондс». Кристиан Киву реабилитируется за плохой дебют

Миланцы не смогли обыграть «Монтеррей» в 1-м туре. С японским клубом будет попроще.

21 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер» и «Урава Ред Даймондс». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 22:00 мск. Кристиан Киву стал первым тренером миланского клуба после Пиоли, который дебютировал не с победы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Урава Ред Даймондс» 21 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.19, а шансы «Урава Ред Даймондс» оценили в 17.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу миланского клуба за 6.00.

Прогноз на матч КЧМ-2025 «Интер» — «Урава Ред Даймондс» (21.06.2025)

«Интер» подошёл к КЧМ-2025 не в лучшем настроении. Он проиграл в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» со счётом 0:5. Ничего не получалось у миланцев, они были хуже парижан во всех аспектах и ничего не могли с этим поделать. После этого Симоне Индзаги покинул команду, а на его место в срочном порядке был принят Кристиан Киву.

Дебютный матч румынского специалиста получился не самым лучшим, так как времени на подготовку и изучение состава было катастрофически мало. Хорошо, если Киву успел провести хотя бы три тренировки. В итоге «Интер» сыграл вничью с «Монтерреем» – 1:1.

Гол в ворота миланцев в первом тайме на 25-й минуте забил легендарный Серхио Рамос после подачи с углового другого небезызвестного футболиста — Оливера Торреса. Миланцам пришлось отыгрываться, и на 42-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во второй половине матча у «Интера» вообще не получалось обострить. Обе команды ни разу не пробили в створ ворот.

Лаутаро Мартинес после матча с «Монтерреем» сказал, что поле было сухим, и команде было непросто перемещать мяч. По его словам, футболистам «Интера» нужно время, чтобы к этому адаптироваться. Посмотрим, как быстро это произойдёт, потому что впереди важная встреча с аутсайдером группы Е.

«Урава Ред Даймондс» в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 потерпел поражение. Он уступил «Ривер Плейт» со счётом 1:3. Несомненно, японский клуб получил колоссальный опыт, но также были выявлены и слабые места в защите, которыми может воспользоваться «Интер».

Единственный гол в ворота аргентинского клуба был забит с пенальти, который реализовал Юсуке Мацуо. И в целом трудно сказать, что «красные дьяволы» были намного хуже соперника. Прессинг с упором на быстрые переходы в атаку позволяет создавать немало моментов.

«Урава Ред Даймондс» даже нанёс шесть ударов в створ, но реализация сильно хромает. «Интер» сможет пользоваться слабой защитой японцев и неуверенной игрой вратаря. А попытки соперников пойти в атаку могут быть использованы для проведения быстрых контратак.

Прогнозируем победу миланцев и минимум три забитых гола. В качестве ставки выберем индивидуальный тотал миланцев больше 2.5 мяча за 1.85. Тут мотивация оправдать статус фаворитов, более качественный и опытный состав, необходимость срочно набирать три очка для выхода из группы и плохая защита у японской команды.

Ставка: индивидуальный тотал «Интера» больше 2.5 мяча за 1.85.