В матче с дортмундцами бразильский клуб был хорош. У корейцев нет шансов.

Превосходство над «Боруссией» не случайность, а сила. «Флуминенсе» докажет это

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Флуминенсе» и «Ульсан Хёндэ». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 1:00 мск. Бразильский клуб подходит к игре после ничьей с дортмундской «Боруссией». Настроение должно быть на высоте.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ» 22 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Поставить на победу «Флуминенсе» можно с коэффициентом 1.27, а шансы «Ульсан Хёндэ» оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бразильского клуба за 5.50.

Прогноз на матч 2-го тура КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ» (22.06.2025)

«Флуминенсе» уже сделал, казалось бы, невозможное. Команда стартовала на КЧМ-2025 с ничьей в матче с дортмундской «Боруссией» — фаворитом группы F. С остальными соперниками должно быть намного проще. Лишь бы сохранить темп и форму.

Удивительно, но «трёхцветные Рио» в атаке были лучше, чем традиционно результативный немецкий клуб. Они нанесли в два раза больше ударов по воротам. Правда, защитники дортмундцев оказались начеку. Шансы выиграть были, но реализация подвела. Стоит признать, что Нико Ковач построил монолитную оборону.

Интересно, что в составе «Флуминенсе» много возрастных футболистов, однако это никак не помешало им играть свежо. 40-летний Тьяго Силва отвечает за качество защиты, а 44-летний вратарь Фабио по-прежнему в отличной форме и продолжает спасать в опасных ситуациях.

Будут ли шансы у «Ульсан Хёндэ» забить хотя бы один гол в ворота бразильского клуба? Южнокорейская команда в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 проиграла со счётом 0:1 «Мамелоди Сандаунз». «Ульсанские тигры» реже владели мячом и не могли реализовать моменты, которые создавали.

В первом тайме могли пропустить три мяча, но два гола были отменены после видеопросмотров. Прошлый сезон чемпионата Южной Кореи «Ульсан Хёндэ» завершил лишь на четвёртом месте. К международному турниру команда подошла далеко не в лучшей форме.

Предлагаем поставить на победу «Флуминенсе» всухую с коэффициентом 1.90. У команды грамотно выстроена оборона, а в атаке техничные бразильцы смогут решить исход встречи. Если удалось сдержать натиск дортмундской «Боруссии», то с «Ульсан Хёндэ» и подавно получится справиться.

Ставка: победа «Флуминенсе» всухую в матче с «Ульсан Хёндэ» за 1.90.