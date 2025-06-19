Джамал Хилл — Халил Раунтри: нокаут будет, но от кого?

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Главным событием вечера станет бой в полутяжёлом весе между экс-чемпионом Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Два классных ударника в завершение вечера — что может быть лучше?

Начало этого боя запланировано на 0:30 мск 22 июня. Прямую трансляцию всего турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Вечер обещает быть очень интересным. Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Джамал Хилл — Халил Раунтри;

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес;

Азат Максум — Тагир Уланбеков;

Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев;

Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев;

Назим Садыхов — Николас Мотта;

Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев;

Мухаммаджон Наимов — Богдан Град;

Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб;

Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс;

Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко;

Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула.

Прогноз на бой Джамал Хилл — Халил Раунтри

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Халилу Раунтри. На его победу можно сделать ставку за 1.77, а на Джамала Хилла – за 2.10. Ничья маловероятна, на неё предлагают котировку 51.00.

Вероятность того, что бой будет полным, оценили коэффициентом 3.60, а ставка на досрочное завершение поединка доступна за 1.27.

Главный бой для дебюта UFC в Азербайджане выбран очень правильно. Два ударника, которые должны устроить яркое зрелище и завершить бой нокаутом. Вот только в чью пользу?

Карьера Джамала Хилла притормозила после поражений от Алекса Перейры и Иржи Прохазки. Но сам американец уверяет, что переварил эти неудачи, залечил травмы и готов побеждать Раунтри. На стороне Хилла – антропометрия, в росте и размахе рук он заметно превосходит соперника. Особой тактики у Джамала никогда не было, он выходит перерубить, снести соперника из октагона. И в последних боях такой подход разочаровывает. Это бледная тень от лучшей версии Хилла.

Свой последний бой проиграл и Халил Раунтри. И тоже Алексу Перейре. И в титульном поединке смотрелся очень пристойно. Да, проиграл нокаутом, но один-два раунда у Перейры он забрал. Будет ли таким же настрой на Хилла? Это вопрос.

По последним боям Раунтри смотрелся сильнее. Он постарается ошеломить Джамала короткими комбинациями, они в его арсенале очень опасны. Если сравнивать выносливость, то здесь преимущество скорее на стороне Хилла. Поэтому Раунтри постарается не доводить до последних раундов.

Если выбирать здесь ставку на победителя, то думать нужно в сторону Халила Раунтри. Но оба — ярко выраженные ударники, которые порой забывают о защите. Судьбу этого боя может решить одно точное попадание. И кто его нанесёт — гадать опасно. А вот что можно сказать наверняка, так это то, что поединок вряд ли завершится досрочно. Поэтому не будем искушать судьбу и поставим на ТМ 2.5 раунда за 2.09. Первая трёхминутка уйдёт на разведку, а дальше начнётся рубка, победителем из которой выйдет кто-то один.

Ставка: ТМ 2.5 раунда за 2.09.