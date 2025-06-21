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Интер — Урава Ред Даймондс: прогноз и ставка на матч 21 июня, время начала, где смотреть, счёт, состав, голы, онлайн-трансляция

«Интер» исправляется, а «Боруссия» — не «Боруссия»: экспресс на КЧМ-2025
Максим Ермаков
Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 21 июня
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Немного не этого ожидали от грандов на старте клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира по футболу набрал обороты. На групповом этапе — 2-й тур. Сегодня, 21 июня, следим за двумя сильными представителями групп E и F — «Интером» и дортмундской «Боруссией». У обоих грандов были свои проблемы в 1-м туре, так что пользуемся этим и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Интер» — «Урава Ред Даймондс»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» подошёл к КЧМ-2025 не в лучшем настроении. Он проиграл в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» с крупным счётом 0:5. Ничего не выходило у миланцев, они были хуже парижан во всех аспектах и ничего не могли с этим поделать. После этого Симоне Индзаги покинул команду, а на его место в срочном порядке был принят Кристиан Киву.

Дебютный матч румынского специалиста получился не лучшим. Его можно понять, ведь времени на подготовку и изучение состава было катастрофически мало. Хорошо, если Киву успел провести хотя бы три тренировки. В итоге «Интер» сыграл вничью с «Монтерреем» со счётом 1:1.

«Урава Ред Даймондс» же в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 потерпел поражение. Он уступил «Ривер Плейт» со счётом 1:3. Даже нанёс шесть ударов в створ, однако реализация сильно хромает. Прогнозируем победу миланцев и минимум три забитых гола. Тут мотивация оправдать статус фаворитов, более качественный и опытный состав, необходимость срочно набирать три очка для выхода из группы и плохая защита японского клуба.

Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Дортмунд

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мамелоди Сандаунз» умеет правильно распоряжаться мячом и подстраивается под стиль соперников. Преимущество африканских футболистов над командами из Европы заключается в большой выносливости. Они уверенно переносят жару, в которую привыкли играть в чемпионате ЮАР. А в Цинциннати 21 июня обещают больше 32 градусов.

«Боруссия» не должна думать, что её ждёт лёгкая прогулка. Стартовали дортмундцы не лучшим образом, сыграв вничью с «Флуминенсе» (0:0). Многие ждали, что звёзды немецкого клуба — Джоб Беллингем, Серу Гирасси, Юлиан Брандт и другие — просто размажут соперника. Но не тут-то было. Преимущество в классе и составе никак не спасло подопечных Нико Ковача.

Нулевая ничья с «Флуминенсе» положила конец шестиматчевой победной серии дортмундцев, во время которой они стабильно забивали минимум три гола. Ситуация в группе F пока не в пользу «Боруссии». Не факт, что получится обыграть «Мамелоди Сандаунз». Прогнозируем, что с первой по 24-ю минуту голов не будет, за 1.85. Первый гол придётся ждать дольше. Африканцы умеют качественно обороняться и не испытывают проблем с владением мячом.

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 21 июня 2025 года

  • Ставка 1: индивидуальный тотал «Интера» в матче с «Урава Ред Даймондс» больше 2.5 мяча за 1.85.
  • Ставка 2: с первой по 24-ю минуту голов не будет в матче «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.85 = 3.42.

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