Хилл — Раунтри в Баку, КЧМ-2025 и Хайкин против конкурента: экспресс на спорт

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается, но на этом спортивные события не заканчиваются. Например, в Норвегии сегодня, 21 июня, пройдёт футбольный матч с участием Никиты Хайкина, а в Азербайджане в ночь на 22 июня запланирован бой UFC on ABC 8 Джамал Хилл — Халил Раунтри.

Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ»

«Флуминенсе» уже сделал, казалось бы, невозможное. Команда стартовала на КЧМ-2025 с ничьей в матче с дортмундской «Боруссией» — главным фаворитом группы F. С остальными соперниками должно быть намного проще. Лишь бы сохранить темп и форму. В атаке бразильцы были даже лучшего соперника из Германии.

Интересно, что в составе «Флуминенсе» много возрастных футболистов, но это никак не помешало им играть свежо. 40-летний Тьяго Силва отвечает за качество защиты, а 44-летний вратарь Фабио по-прежнему в отличной форме и продолжает спасать в опасных ситуациях. Будут ли шансы у «Ульсан Хёндэ» хотя бы забить в ворота бразильского клуба?

Вряд ли! Южнокорейская команда матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 проиграла со счётом 0:1 «Мамелоди Сандаунз». Реже владела мячом и мало что придумала в атаке. Предлагаем поставить на победу «Флуминенсе» всухую с коэффициентом 1.90. У клуба грамотно выстроена оборонительная линия, а в нападении есть техничные бразильцы.

Прогноз на бой Джамал Хилл — Халил Раунтри

Главный бой для дебюта UFC в Азербайджане выбран очень правильно. Два ударника, которые должны устроить яркое зрелище и завершить бой нокаутом. Вот только в чью пользу? По последним боям Раунтри смотрелся сильнее. Если же сравнивать выносливость, то здесь преимущество скорее на стороне Хилла.

Если выбирать здесь ставку на победителя, то думать нужно в сторону Халила Раунтри. Но оба — ярко выраженные ударники, которые порой забывают о защите. Судьбу этого боя может решить одно точное попадание. И кто его нанесёт — гадать опасно.

А вот что можно сказать наверняка, так это то, что поединок вряд ли завершится досрочно. Поэтому не будем искушать судьбу и поставим на ТМ 2.5 раунда за 2.09. Первая трёхминутка уйдёт на разведку, а дальше начнётся рубка, победителем из которой выйдет кто-то один.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Бранн»

Чемпионат Норвегии в самом разгаре. Небезызвестный «Будё-Глимт» потрепало выступление в Лиги Европы. Прямо сейчас он отстаёт чуть меньше чем на десяток очков от своего предстоящего соперника. Однако есть несколько причин, по которым расстраиваться не стоит. Во-первых, в Лиге Европы норвежский клуб пошумел на славу, дошёл до полуфинала. Во-вторых, на внутренней арене есть ещё ряд перенесённых игр в запасе.

Последний раз «Будё-Глимт» играл в начале месяца, в потому мог потерять тонус. Но он сумел на выезде разгромить всухую аутсайдера — 4:0. Это «сухарь» в копилку Никиты Хайкина. Российский голкипер очень хорош, что не раз отмечали различные футболисты и эксперты. Теперь же предстоит сразиться с «Бранном», который находится в топ-3 первенства и выглядит бодро.

В качестве ставки любопытно смотрится комбинированный вариант «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча». «Будё-Глимт» считается фаворитом, однако после простоя у него могут возникнуть трудности в обороне, которые не решит даже Хайкин. При этом такой вариант заходил в шести из семи предыдущих очных встреч соперников.

Экспресс на спорт 21 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Флуминенсе» всухую в матче с «Ульсан Хёндэ» за 1.90.

победа «Флуминенсе» всухую в матче с «Ульсан Хёндэ» за 1.90. Ставка 2: тотал меньше 2.5 раунда в бою Джамал Хилл — Халил Раунтри за 2.09.

тотал меньше 2.5 раунда в бою Джамал Хилл — Халил Раунтри за 2.09. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Будё-Глимт» — «Бранн» за 2.37.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.09 х 2.37 = 9.41.