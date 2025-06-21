Это не РПЛ! Владимир Ивич получит от «Манчестер Сити» тоже

Клубный чемпионат мира — 2025 по футболу продолжает набирать обороты. В некоторых группах состоялись встречи 2-го тура группового этапа, пришла очередь и представителей квартета G. В понедельник, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоится матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» 23 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение европейской команде. Сделать ставку на английский «Манчестер Сити» предлагается за 1.07, что приблизительно равно 93% вероятности. Победа «Аль-Айна» из ОАЭ оценивается в 31.0, в то время как на ничейный исход можно поставить за 14.5.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу английского клуба.

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» (23.06.2025)

Английский «Манчестер Сити» в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 одержал победу над скромным марокканским «Видадом». Пусть такая сравнительно небольшая разница в счёте (2:0) не смущает вас, преимущество было всецело на стороне европейского гранда. Окончательно ответит на вопрос 3-й тур, когда «горожане» сыграют с более статусным «Ювентусом». Однако уже можно рассуждать о том, что они вернулись на свой уровень.

Кевин Де Брёйне перешёл в «Наполи», но на его месте неплохо себя чувствует Фил Фоден. За 60 минут, которые выделил ему Хосеп Гвардиола в прошедшем матче, английский полузащитник отметился голом и результативной передачей. Скорее всего, будет на ведущих ролях и в предстоящей встрече с «Аль-Айном». Возможно, на этот раз с первых минут на поле появится Эрлинг Холанд, а потому атакующая мощь коллектива только вырастет.

Для «Аль-Айна» это, разумеется, плохая новость. Сам по себе клуб из чемпионата ОАЭ выглядит неплохо, по меркам местной Лиги чемпионов и внутренней арены. Однако первая же встреча с грандом европейского уровня выявила много недостатков. Прежде всего — нестабильная оборона. В 1-м туре «Аль-Айн» встречался с итальянским «Ювентусом» и потерпел поражение с крупным счётом 0:5. Если предстоящий соперник тоже войдёт в кураж — пиши пропало.

Кроме того, остались вопросы к голкиперу. Опытный Руй Патрисиу перешёл в команду из Эмиратов накануне клубного чемпионата мира и, видимо, не до конца освоился. Футболисты «Ювентуса» нанесли семь ударов в створ ворот португальского вратаря, и пять из них достигли цели. Экс-наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу предстоит как-то настроить своих нынешних подопечных, чтобы те смогли сдержать английский гранд. В РПЛ в этом плане даже с «Зенитом» было проще.

На наш взгляд, сделать это будет невозможно. Видимых причин сомневаться в успехе «Манчестер Сити» в матче с «Аль-Айном» нет. «Горожане» сильнее, более статусные, и у них в составе масса звёздных футболистов. Одна разница в стоимости чего стоит — только лишь Эрлинг Холанд оценивается почти в четыре раза дороже, чем вся заявка клуба из ОАЭ. Так что победа «Сити» с форой (-2.5) или всухую будет логичной.

Ставка: «Манчестер Сити» победит «Аль-Айн» с форой (-2.5) за 1.77.