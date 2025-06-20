Титул Топурии, защита Пантожи. Чего ждать от UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня мск на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада) состоится турнир UFC 317. Главным его событием станет бой за вакантный титул в лёгком весе между экс-чемпионом в полулёгком весе (до 66 кг) Илией Топурией и бывшим чемпионом в лёгкой категории Чарльзом Оливейрой.

В соглавном поединке сразятся чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа и Кай Кара-Франс.

Начало события ожидается в 2:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 317 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 317 выглядит следующим образом:

Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);

Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия);

Пауло Коста (Бразилия) — Роман Копылов (Россия);

Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);

Джоната Диниз (Бразилия) — Джастин Тафа (Австралия);

Брэндон Ройвал (США) — Манел Капе (Португалия);

Джек Херманссон (Норвегия) — Грегори Родригес (Бразилия);

Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США).

Главный бой — Топурия — Оливейра

Титул в лёгком весе вакантен, его любезно освободил для Топурии и Оливейры Ислам Махачев, перешедший в полусредний дивизион. Что ж, у нас будет новый чемпион. Или новый старый.

Букмекеры считают фаворитом грузинского бойца, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.23, а на Оливейру – 4.40. Что тут скажешь, кажется, аналитики выставили правильную линию.

Жаль, что Топурия не встретился (возможно, пока?) с Махачевым, это был бы хороший бой. Поединок с Оливейрой, конечно, не проходной, однако вряд ли Чарльз поставит перед Илией неразрешимые задачи. Да, бразилец постарается агрессивно начать, но к этому Топурия точно будет готов. А вот когда Оливейра хоть немного потеряет концентрацию, грузин обрушит на него всю свою ударную мощь.

Очевидно, что бразилец едет с ярмарки. Поражения от Ислама Махачева и Армана Царукяна — явное свидетельство тому. Правда, свой последний бой Оливейра выиграл, однако Майкл Чендлер и Илия Топурия — это две большие разницы.

Главная проблема в том, что бразилец ничего не меняет в своих боях, новых наработок он не предлагает. Агрессивно начнёт и постарается перевести Топурию в партер. Возможно, такая тактика имела бы шансы на успех, если бы грузинский боец выдохся после одного раунда такого давления. Но Топурия не из таких.

В какой-то момент Оливейра всё равно потеряет концентрацию, забудет о защите и получит на орехи. На досрочное завершение боя линии пока нет, однако можно сделать ставку на ТМ 2.5 раунда за 1.5.

Соглавный бой — Пантожа — Кара-Франс

Здесь букмекеры верят в действующего чемпиона, на Пантожу можно поставить за 1.35, а на его соперника – за 3.33.

Пантожа в полном порядке. Он сейчас в своём прайме, ему 35 лет. Он классный универсал, опасен как в стойке, так и в партере. Но бразилец не слишком медийный, поэтому внимание к нему не слишком большое. К тому же в наилегчайшем весе сейчас откровенный кризис, поэтому у Пантожи давно не было больших вызовов.

Ну а что же Кай Кара-Франс? У него уже был шанс на чемпионский титул. В 2022 году он проиграл бой за звание временного чемпиона Брэндону Морено. А после этого – ещё и Амиру Альбази. Однако надо отдать должное новозеландцу, он смог вернуться и одержал хорошую победу над Стивом Эрцегом. Ну а вышеупомянутый кризис дал ему ещё один шанс на чемпионство.

План Кара-Франса — постоянное перемещение по октагону, работа на дистанции и классные боковые удары. Защищается от тейкдаунов он неплохо, но не идеально. И Пантожа должен этим воспользоваться. А ударами по ногам он сможет замедлить Кая.

Сейчас Кара-Франс лучше готов к чемпионскому бою, однако Пантожа выглядит куда более мастеровитым и универсальным. Да и выносливости ему не занимать, даже несмотря на возраст. Правда, досрочное завершение вряд ли случится. Медийность и яркость — это не про бразильца. Ему нужен результат. И он его добьётся. ТБ 4.5 раунда за 1.87.