«Реал» — «Пачука». Хаби Алонсо заставит забыть о Карло Анчелотти

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Реал» Мадрид и «Пачука». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск. Хаби Алонсо продолжает прививать «сливочным» свой футбол, а мы продолжаем смотреть, что из этого получается.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Пачука» 22 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.27, а шансы «Пачуки» оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура КЧМ-2025 «Реал» Мадрид — «Пачука» (22.06.2025)

Нужно понимать, что на КЧМ-2025 нет слабых участников. Если команда не выступает в европейских чемпионатах, это не означает, что она хуже или лучше. «Реал» входил как минимум в пятёрку фаворитов в борьбе за победу в КЧМ-2025. После матча 1-го тура группового этапа в его успех верится меньше.

«Сливочные» сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Они могли побеждать, однако на последних минутах не забил пенальти Вальверде. Новому наставнику Хаби Алонсо нужно больше времени, чтобы разобраться во всех деталях и привить новым подопечным своё видение. Он сам в этом признаётся. И понять тренера можно.

После встречи голкипер Куртуа высказался, что команда пытается делать всё по-новому, но ещё остались старые привычки после стольких лет работы с Анчелотти. Испанский специалист требует от футболистов играть больше в усиленный прессинг, владеть мячом и быть агрессивными в нападении. Это похоже на его стиль.

Также «сливочные» пожаловались на жару, которая для них была невыносимой. Однако все находятся в равных условиях. Есть и другие плохие новости для «Реала» — Килиан Мбаппе был отправлен в госпиталь США из-за острого гастроэнтерита. Уже вечером 19 июня стало известно, что звезда мадридского клуба был выписан и приступил к тренировкам.

Станет ли рисковать здоровьем лидера Хаби Алонсо? Или, может быть, тревога была ложной и Мбаппе готов выйти на поле? Узнаем только в день матча. Но это явно идёт в «минус». Впереди игра, в которой новый тренер «Реала» может достучаться до своих футболистов и получить от них то, чего желает.

«Пачука» — подходящий соперник, чтобы продемонстрировать результативный футбол. Мексиканский клуб стартовал на КЧМ-2025 с поражения во встрече с «Зальцбургом» (1:2). Наверно, единственное, чего не хватало — это лучшей реализации моментов. Потому что по игре они смотрелись привлекательно.

Подопечные Хайме Артуро Лосано были активнее австрийского клуба в атаке и превзошли его по статистике ожидаемых голов. Неплохо для команды, которая провела неудачно прошлый сезон. А ещё за «Пачуку» выступает немало возрастных футболистов, их опыт приносит пользу.

Например, известный по игре за «Зенит» и «Рубин» Саломон Рондон. Венесуэлец по-прежнему много забивает и полезен для команды. Бывает, что мяч просто не идёт в сетку, и матч с «Зальцбургом» был как раз таким случаем. Нападающий нанёс четыре удара по воротам, однако остался без голов.

Прогнозируем во встрече много моментов и забитых мячей. Предлагаем поставить на победу «Реала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.50. «Сливочные» будут давить прессингом и обязательно вскроют все проблемы в обороне «Пачуки», каких немало. Но не исключаем, что и соперник забьёт хотя бы гол. Не в его правилах бояться и прятаться у ворот.

Ставка: победа «Реала» в матче с «Пачукой» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.