Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ювентус — Видад, 22 июня 2025, прогноз на матч КЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки на футбол

«Ювентус» — «Видад». У Йылдыза и Коло Муани разгорелся аппетит
Максим Ермаков
«Ювентус» — «Видад»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Матч с «Манчестер Сити» покажется команде из Марокко цветочками.

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск. Туринцы идут за второй победой на турнире подряд.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Видад» 22 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Видада» оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу туринского клуба за 5.50.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Ювентус» — «Видад» (22.06.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» стартовал на КЧМ-2025 с победы в матче с «Аль-Айном» — 5:0. Туринцев не смутила даже разница во времени. Они быстро к ней адаптировались и показали шикарный результат. Кстати, впервые с 2003 года выиграли с таким крупным счётом.

Материалы по теме
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»

По дублю оформили Франсишку Консейсау и Рандаль Коло Муани, а также гол забил 20-летний турок Кенан Йылдыз. Команда у Игора Тудора достаточно молодая, талантливая и перспективная. Главный тренер остался доволен результатом и пообещал, что дальше будет только лучше.

В последнем туре группового этапа КЧМ-2025 «Ювентус» ожидает встреча с «Манчестер Сити», однако сначала предстоит сыграть с ещё одним аутсайдером группы G — «Видадом». Марокканский клуб уже провёл матч с «горожанами» и уступил со счётом 0:2.

Это точно не худший результат, который мог быть. Многие ожидали, что марокканцы развалятся и пропустят целую авоську от команды Гвардиолы. Но этого не произошло. Более того, подопечные Мохамеда Амина Бенхачема умудрялись проводить атаки, нанесли 12 ударов по воротам, из которых два пришлись в створ.

Дело не в звёздных игроках, ведь таковых в составе «Видада» нет. Просто марокканская команда отличается характером и отличной физической формой. Однако «Ювентус» готов даже лучше, чем «Манчестер Сити». Чувствуется, что футболисты мотивированы и настроены показать отличный результат на клубном ЧМ-2025.

Материалы по теме
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?

Жара их не испугала, об этом рассказал сам тренер Игор Тудор. Так что предлагаем поставить на победу «старой синьоры» с форой (-2.5) за 2.95. «Видад» провёл не лучший прошлый сезон в чемпионате Марокко, а ещё явно будет уставшим после встречи с грозными «горожанами». Много сил было потрачено.

Ставка: победа «Ювентуса» в матче с «Видадом» с форой (-2.5) за 2.95.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android