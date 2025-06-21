«Ювентус» — «Видад». У Йылдыза и Коло Муани разгорелся аппетит

22 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск. Туринцы идут за второй победой на турнире подряд.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Видад» 22 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Видада» оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу туринского клуба за 5.50.

Прогноз на матч 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Ювентус» — «Видад» (22.06.2025)

«Ювентус» стартовал на КЧМ-2025 с победы в матче с «Аль-Айном» — 5:0. Туринцев не смутила даже разница во времени. Они быстро к ней адаптировались и показали шикарный результат. Кстати, впервые с 2003 года выиграли с таким крупным счётом.

По дублю оформили Франсишку Консейсау и Рандаль Коло Муани, а также гол забил 20-летний турок Кенан Йылдыз. Команда у Игора Тудора достаточно молодая, талантливая и перспективная. Главный тренер остался доволен результатом и пообещал, что дальше будет только лучше.

В последнем туре группового этапа КЧМ-2025 «Ювентус» ожидает встреча с «Манчестер Сити», однако сначала предстоит сыграть с ещё одним аутсайдером группы G — «Видадом». Марокканский клуб уже провёл матч с «горожанами» и уступил со счётом 0:2.

Это точно не худший результат, который мог быть. Многие ожидали, что марокканцы развалятся и пропустят целую авоську от команды Гвардиолы. Но этого не произошло. Более того, подопечные Мохамеда Амина Бенхачема умудрялись проводить атаки, нанесли 12 ударов по воротам, из которых два пришлись в створ.

Дело не в звёздных игроках, ведь таковых в составе «Видада» нет. Просто марокканская команда отличается характером и отличной физической формой. Однако «Ювентус» готов даже лучше, чем «Манчестер Сити». Чувствуется, что футболисты мотивированы и настроены показать отличный результат на клубном ЧМ-2025.

Жара их не испугала, об этом рассказал сам тренер Игор Тудор. Так что предлагаем поставить на победу «старой синьоры» с форой (-2.5) за 2.95. «Видад» провёл не лучший прошлый сезон в чемпионате Марокко, а ещё явно будет уставшим после встречи с грозными «горожанами». Много сил было потрачено.

Ставка: победа «Ювентуса» в матче с «Видадом» с форой (-2.5) за 2.95.