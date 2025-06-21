«Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Эффект Симоне Индзаги в действии

23 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Зальцбург» и «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Ауди Филд». Начало — в 1:00 мск. Сможет ли австрийский клуб сохранить за собой первое место в группе Н?

Коэффициенты букмекеров на матч «Зальцбург» — «Аль-Хиляль» 23 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Зальцбурга» оценили в 4.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 2-го тура КЧМ-2025 «Зальцбург» — «Аль-Хиляль» (23.06.2025)

«Зальцбург» занимает первое место в группе Н, но это пока что. Потому что два самых серьёзных матча у австрийского клуба впереди. Во встрече 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 он обыграл аутсайдера «Пачуку» со счётом 2:1. И нельзя сказать, что победа была прямо уверенной.

Сила «красных быков» – в молодых и талантливых футболистах. Автором первого мяча стал 21-летний Оскар Глух. Затем мексиканский клуб сравнял счёт. Победный гол забил Карим Онисиво с шикарной подачи в штрафную 24-летнего Мадса Бидструпа. Однако соперник был агрессивнее в нападении, и у него были хорошие шансы забить ещё один мяч.

Предстоящая встреча с «Аль-Хилялем» станет для «Зальцбурга» настоящим испытанием. У руля саудовского клуба встал опытный Симоне Индзаги. Чем больше у него будет времени на работу с командой, тем она станет успешнее. Хотя старт уже получился, можно сказать, выдающимся.

Саудовцы сыграли вничью с «Реалом» (1:1). Единственный мяч в ворота мадридцев забили с пенальти, однако его тоже нужно уметь заработать. Рубен Невеш точно пробил в правый угол, не оставив шансов Тибо Куртуа на спасение. После этого пришлось уходить в оборону. Второй тайм был полностью за мадридцами, но без голов.

Симоне Индзаги остался доволен выступлением «Аль-Хиляля». Его подопечные действовали организованно и смотрелись как единое целое. Итальянский специалист отметил, что не мог желать ничего большего, чем выстоять против одной из трёх сильнейших команд мира. Получилось!

Тогда встреча с «Зальцбургом» должна получиться более удачной. И тут уже не будет задачи просто выстоять. У австрийского клуба есть много проблем в обороне. Состав у Индзаги классный, полно мастеровитых и опытных футболистов, таких как Малком, Милинкович-Савич, Ренан Лоди, Кулибали. Не может играть только Митрович из-за травмы.

Прогнозируем победу «Аль-Хиляля» с коэффициентом 1.82. На стороне саудовцев титулованный тренер, надёжно играющий в обороне состав, который проявил терпение в матче с «Реалом», и не менее классное нападение. «Зальцбург» — агрессивен, свеж и молод, однако только на этом игру не построишь. Да и вряд ли атака австрийцев злее, чем мадридская.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» в матче с «Зальцбургом» за 1.82.