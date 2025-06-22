«Атлетико» — «Ботафого». «ПСЖ» — вкусно, но выход в плей-офф ещё вкуснее

23 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Атлетико» и «Ботафого». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск. Бразильскому клубу достаточно просто не проиграть мадридцам, чтобы выйти в плей-офф с первого места группы В.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Ботафого» 23 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Ботафого» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу мадридского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 3-го тура КЧМ-2025 «Атлетико» — «Ботафого» (23.06.2025)

В группе В КЧМ-2025 царит хаос. Если «Атлетико» обыграет «Ботафого», а «ПСЖ» одержит победу во встрече с «Сиэтл Саундерс», тогда у трёх клубов будет по шесть очков. Распределить места по результатам очных матчей не получится, поэтому ключевую роль сыграет разница голов.

Мадридцам придётся из кожи вон лезть, чтобы не просто выиграть у бразильского клуба, а сделать это с преимуществом минимум в три мяча. Только тогда они смогут выйти в плей-офф. Однако, это кажется невозможным. Давайте посмотрим, почему именно.

«Матрасники» стартовали с разгромного поражения во встрече с «ПСЖ» (0:4). Они были во всём хуже парижан, а после игры жаловались на жару. Даже показалось, что футболистам из Мадрида просто не нравится само участие на КЧМ-2025 и хочется в отпуск.

Однако в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 команда Диего Симеоне обыграла «Сиэтл Саундерс» со счётом 3:1. Молодой Пабло Барриос оформил дубль, а автором ещё одного гола стал 36-летний Аксель Витсель. Удивительно, но даже в таком возрасте экс-футболист «Зенита» умудряется забивать и приносить пользу.

В составе команды в прошлой встрече произошли изменения. Постоянно жалующийся на отсутствие игровой практики Александр Сёрлот вышел в стартовом составе. Он был активен, нанёс четыре удара и должен был забивать, однако не получилось. Хотя вся команда здорово действовала в атаке в первом тайме.

Диего Симеоне отметил, что можно было забивать три и четыре мяча в первые 45 минут, но возникли проблемы с реализацией. По его словам, если удастся обыграть «Ботафого» с разницей в три мяча — это будет подвиг. По-другому и не скажешь, ведь бразильская команда находится на первом месте в группе, набрав шесть очков.

У неё есть характер, сильные защитники и быстрые нападающие. Интересно, что игра команды в матче 1-го тура группового этапа не впечатлила. Бразильцы одолели «Сиэтл Саундерс» (2:1), забив два мяча в первом тайме, а во втором отдали инициативу, и соперник оказывал огромное давление на оборону бразильцев.

Может быть, таким образом подопечные Ренато Пайвы готовились к встрече с «ПСЖ» и прокачивали свои оборонительные навыки? Если так, то это помогло. «Ботафого» совершил сенсацию, обыграв действующего победителя Лиги чемпионов со счётом 1:0. Вряд ли такого кто-то мог ожидать.

Автором победного мяча стал Игор Жезус — молодой и талантливый нападающий. Парижане, конечно, были агрессивны в нападении и по статистике доминировали над бразильским клубом. Но это ничего не значит, если ты не умеешь использовать свои шансы и упускаешь моменты.

«Ботафого» благодаря быстрым переходам из обороны в атаку был намного эффективнее. Нанёс четыре удара, и все они пришлись в створ ворот. А подопечные Луиса Энрике нанесли 16 ударов и только дважды попали в створ. Команда Ренато Пайвы может гордиться не только своими атаками, но и плотной обороной.

«Ботафого» для выхода в плей-офф с первого места достаточно сыграть вничью с мадридцами. Не видим для этого никаких препятствий и предлагаем поставить на Х2 за 2.15. Клуб будет крепко обороняться, а когда появится шанс, сможет совершить быстрый прорыв из обороны в атаку. «Атлетико» же может не справиться с давлением, поэтому возможность забить у бразильцев будет.

Ставка: «Ботафого» не проиграет «Атлетико» за 2.15.