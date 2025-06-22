«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Хвича Кварацхелия выведет парижан в плей-офф КЧМ-2025

23 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 22:00 мск. Парижанам нужна только победа, чтобы выйти в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» 23 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.15, а шансы «Сиэтл Саундерс» оценили в 18.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 3-го тура КЧМ-2025 «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» (23.06.2025)

«ПСЖ» сам загнал себя в ловушку и теперь вынужден играть только на победу. К его счастью, закрывать групповой этап КЧМ-2025 предстоит с аутсайдером. У парижан лучшая разница голов в группе. Они могут сделать ещё круче, если покажут в предстоящем матче футбол высочайшего уровня.

К турниру красно-синие подошли в качестве победителей Лиги чемпионов. В финале они одолели «Интер» с крупным счётом 5:0. Стартовали на клубном чемпионате мира подопечные Луиса Энрике также уверенно, разгромив мадридский «Атлетико» (4:0). Они во всём были лучше мадридцев.

Хвича Кварацхелия отдал две результативные передачи, а авторами голов стали Фабиан Руис, Витинья, Сенни Маюлу и Ли Кан Ин. То есть играла вся команда, даже молодёжь не осталась в стороне. Но уже в следующей встрече с «Ботафого» команда продемонстрировала другой футбол.

«ПСЖ» сенсационно уступил бразильскому клубу со счётом 0:1, пропустив в первом тайме. Отыграться не получилось, хотя времени было достаточно. Парижане провели немало качественных атак, очень много времени владели мячом, однако не смогли реализовать свои моменты.

«Ботафого» качественно и компактно оборонялся. Луис Энрике после поражения высказался, что в защите бразильская команда была лучше любого клуба из чемпионата Франции и даже Лиги чемпионов. Опытному тренеру виднее. Но парижане за 16 ударов всего дважды попали в створ. Есть над чем работать.

И всё же «Сиэтл Саундерс» выглядит лёгкой добычей для «ПСЖ». Настрой у парижан тоже будет правильным, ведь они уже обожглись. Американский клуб обе своих встречи проиграл, однако каждый раз забивал по голу. Он уступил «Атлетико» (1:3) и «Ботафого» (1:2). В принципе, всё закономерно. Класса местами не хватает.

Подопечные Бриана Шметцера здорово проводят атаки, не боятся статусных соперников и обладают характером. Команда из МЛС весь второй тайм встречи с бразильским клубом доминировала, но забила всего гол. В матче с мадридцами «Сиэтл Саундерс» вновь был агрессивен и 16 раз пробил по воротам, четыре раза угодив в створ.

Клуб из штата Вашингтон не боится пропускать и хочет забивать. Выход в плей-офф КЧМ-2025 ему уже не светит, значит, никакого давления за результат не будет. В США предпочитают шоу, а не скучный и унылый результат. Предлагаем взять тотал больше 3.5 мяча за 2.05. Не исключаем, что «Сиэтл Саундерс» вновь сможет забить хотя бы гол.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.05.