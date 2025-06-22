«Порту» — «Аль-Ахли». Месси поставил шах. Теперь — всё или ничего!

У обеих команд просто нет выбора, но у португальцев больше шансов на победу.

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Порту» и «Аль-Ахли». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 4:00 мск. Обеим командам для выхода в плей-офф может быть недостаточно даже победы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Аль-Ахли» 24 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Аль-Ахли» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу португальского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Порту» — «Аль-Ахли» (24.06.2025)

Перед стартом группового этапа КЧМ-2025 «Порту» считался главным фаворитом в борьбе за первое место в группе А. После двух туров ситуация в корне поменялась. Теперь португальскому клубу, как и его сопернику «Аль-Ахли», нужна победа в предстоящем матче. А также надежда, что «Интер Майами» и «Палмейрас» хотя бы не сыграют вничью.

Конкретно португальскому клубу нужно поражение бразильцев, чтобы претендовать на выход в плей-офф благодаря лучшей разнице голов. Однако её ещё необходимо обеспечить. В матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Порту» скатал нулевую ничью с «Палмейрасом», а в некоторых моментах смотрелся хуже соперника.

Встреча с «Интер Майами» началась благоприятно для «драконов». На восьмой минуте они забили с пенальти. Один из лучших бомбардиров команды Самуэль Агехова уверенно реализовал 11-метровый. И ничто не предвещало беды, но второй тайм «цапли» начали с двух забитых мячей.

Первый гол положил Теласко Сеговия, а автором победного мяча стал не кто иной, как Месси. Аргентинец сам заработал штрафной и исполнил его просто потрясающе. Это в духе легендарного Лионеля! Встреча закончилась поражением «Порту» со счётом 1:2.

Встреча с «Аль-Ахли» тоже не будет лёгкой прогулкой. Один из самых титулованных клубов во всём мире постарается достойно провести игру с португальской командой в надежде на выход в плей-офф. Но стоит учесть, что разница голов у него ещё хуже, чем у соперника. Значит, придётся забивать больше.

Египтяне могли в матче 1-го тура набирать три очка, если бы реализовали пенальти, поставленный в ворота «Интер Майами». Но удача отвернулась от них, а встреча закончилась нулевой ничьей. В принципе, результат более-менее закономерный.

С «Палмейрасом» подопечные Хосе Ривейро провели хороший первый тайм, а во втором посыпались в защите и пропустили два гола. Причём открыл счёт «Аль-Ахли» самостоятельно. Один из игроков, пытаясь выбить мяч со штрафной, направил его в свои же ворота.

Если подобные ошибки будут в предстоящем матче, «Порту» ими обязательно воспользуется и не простит соперника. У «драконов» большой потенциал, много как молодых и талантливых, так и опытных футболистов. И в надежде на выход в плей-офф им придётся много забивать.

Прогнозируем победу «Порту» через тотал больше 1.5 мяча за 2.00. Команде необходимо собраться и приложить максимум усилий для достижения нужного результата. У «Аль-Ахли» такая же задача — выиграть и забить как можно больше. Это вызовет массу ошибок в обороне. А если выбирать среди двух атак, то у европейского клуба она лучше.

Ставка: победа «Порту» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.