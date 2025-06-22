Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья

Групповой этап на клубном чемпионате мира — 2025 по футболу входит в свою заключительную треть. Во вторник, 24 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 3-го тура между представителями группы А «Интер Майами» — «Палмейрас». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. Турнирная ситуация напряжённая.

Коэффициенты на матч КЧМ-2025 «Интер Майами» — «Палмейрас» 24 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Сделать ставку на победу «Палмейраса» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Интер Майами» оценивается в 6.00, в то время как на ничейный исход можно поставить за 2.35. То есть шансы не проиграть у бразильцев отмечаются как высокие.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира ФИФА «Интер Майами» — «Палмейрас» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу бразильцев.

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Палмейрас» (24.06.2025)

Ситуация в группе А на клубном чемпионате мира по футболу весьма интересная. Португальский «Порту» перед началом соревнования считался фаворитом квартета, однако перед 3-м туром находится на третьей строчке, отстав от топ-2 на три очка. Замыкает турнирную таблицу «Аль-Ахли», у которого тоже одно очко, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

«Интер Майами» вместе с «Палмейрасом» пока что удивляют. Оба набрали по четыре очка и сохраняют за собой большие шансы на выход в плей-офф. Фактически если они сыграют друг другом вничью и поделят очки, то станут недосягаемыми для двух других конкурентов. Ни «Порту», ни «Аль-Ахли» уже не догонят. Именно поэтому на ничейный исход такой низкий коэффициент.

А всё началось с ничьих в 1-м туре. «Интер Майами» скатал нули с «Аль-Ахли», а «Палмейрас» сдержал «Порту» — 0:0. Дальше американская команда благодаря голу Лионеля Месси обыграла «Порту» (2:1), а бразильский клуб отобрал все возможные очки у египтян — 2:0. Причём ни у одного из победителей не было колоссального преимущества над своим соперником. Так что не будет его и теперь.

Скорее всего, предстоящая встреча «Интер Майами» и «Палмейраса» получится достаточно скучной и действительно может завершиться вничью. И не только потому, что для обеих сторон это самый выгодный вариант. Просто к этой минуте они смотрятся приблизительно на одном уровне. Возможно, состав у бразильцев более подвижный, чем у ветеранов американцев. Зато играть предстоит в Майами.

Единственное, что против команды Дэвида Бекхэма, так это травма Лионеля Месси. После встречи с «Порту» главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что аргентинский нападающий выступал с повреждением. Даже если звезду и подлатают к встрече с «Палмейрасом», ждать от него ещё одного чуда будет трудно. Отсюда ставка на ничью через тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент приличный — 2.65.

Ставка: ничья + тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.