Индзаги осваивается, Алонсо — тоже: экспресс на клубный ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается, и сегодня, 22 июня, говорим в том числе о группе H. Ситуация в квартете в какой-то степени неожиданная, но далеко не безвыходная для многих. Пробуем сделать прогнозы и составить экспресс на матчи всех участников.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Пачука»

«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Он мог побеждать, но на последних минутах не забил пенальти Вальверде. Новому наставнику Хаби Алонсо нужно больше времени, чтобы разобраться во всех деталях и привить новым подопечным своё видение. Он сам в этом признаётся. И понять испанского тренера можно.

«Пачука» — подходящий соперник, чтобы продемонстрировать результативный футбол. Мексиканский клуб стартовал на КЧМ-2025 с поражения во встрече с «Зальцбургом» (1:2). Наверно, единственное, чего не хватало — это лучшей реализации моментов. Потому что по игре он смотрелся привлекательно. Хотя понятно, что класса защитникам недостаёт.

Прогнозируем в матче много моментов и забитых мячей. Предлагаем поставить на победу «Реала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.50. «Сливочные» будут давить прессингом и обязательно вскроют все проблемы в обороне «Пачуки», каких немало. Однако не исключаем, что и соперник забьёт хотя бы гол. Не в его правилах бояться и прятаться у ворот.

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»

«Зальцбург» занимает первое место в группе Н, но это пока что. Потому что два самых серьёзных матча у австрийского клуба впереди. Во встрече 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 он обыграл аутсайдера «Пачуку» со счётом 2:1. И нельзя сказать, что победа была прямо уверенной.

Предстоящая встреча с «Аль-Хилялем» станет для «Зальцбурга» настоящим испытанием. У руля саудовского клуба встал опытный Симоне Индзаги. Чем больше у него будет времени на работу с командой, тем она станет успешнее. Хотя старт уже получился, можно сказать, выдающимся.

Прогнозируем победу «Аль-Хиляля» с коэффициентом 1.82. На стороне саудовцев — титулованный тренер, надёжно играющий в обороне состав, который проявил терпение в матче с «Реалом», и не менее классное нападение. «Зальцбург» — агрессивен, свеж и молод, однако только на этом игру не построишь. Да и вряд ли атака австрийцев злее, чем мадридская.

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 22 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Пачукой» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Ставка 2: победа «Аль-Хиляля» в матче с «Зальцбургом» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.50 х 1.82 = 4.55.