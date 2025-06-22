«Ман Сити» и «Ювентус» греют интерес перед очной встречей: экспресс на КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира — 2025 по футболу в США набрал обороты. Пока некоторые проводят встречи 2-го тура группового этапа, кто-то готовится к 3-му туру. Сегодня, 22 июня, рассмотрим матчи представителей группы G. В частности нас интересуют «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Видад»

«Ювентус» стартовал на КЧМ-2025 с победы во встрече с «Аль-Айном» — 5:0. Туринцев не смутила даже разница во времени. Они быстро к ней адаптировались и показали шикарный результат. Кстати, впервые с 2003 года выиграли с таким крупным счётом. «Видад», в свою очередь, пропустил только два мяча от «Манчестер Сити», сумел сдержать большинство атак.

Дело не в звёздных игроках, ведь таковых в составе «Видада» нет. Просто марокканская команда отличается характером и отличной физической формой. Но «Ювентус» готов даже лучше, чем «Манчестер Сити». Чувствуется, что футболисты мотивированы и настроены показать отличный результат на клубном ЧМ-2025.

Жара их не испугала, об этом рассказал сам тренер Игор Тудор. Так что предлагаем поставить на победу «старой синьоры» с форой (-2.5) за 2.95. «Видад» провёл не лучший прошлый сезон в чемпионате Марокко, а ещё явно будет уставшим после встречи с грозными «горожанами». Много сил было потрачено.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»

Английский «Манчестер Сити» в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 одержал победу над скромным марокканским «Видадом». Пусть такая сравнительно небольшая разница в счёте (2:0) не смущает вас, преимущество было всецело на стороне европейского гранда. Окончательно ответит на вопрос 3-й тур, когда «горожане» сыграют с более статусным «Ювентусом». Однако уже можно рассуждать о том, что они вернулись на свой уровень.

Для «Аль-Айна» это, разумеется, плохая новость. Сам по себе клуб из чемпионата ОАЭ выглядит неплохо по меркам местной Лиги чемпионов и внутренней арены. Но первая же встреча с грандом европейского уровня выявила много недостатков. Прежде всего — нестабильная оборона. В 1-м туре «Аль-Айн» встречался с итальянским «Ювентусом» и потерпел поражение с крупным счётом 0:5. Если предстоящий соперник тоже войдёт в кураж — пиши пропало.

Видимых причин сомневаться в успехе «Манчестер Сити» в матче с «Аль-Айном» нет. «Горожане» сильнее, более статусные и имеют в составе массу звёздных футболистов. Одна разница в стоимости чего стоит — только лишь Эрлинг Холанд оценивается почти в четыре раза дороже, чем вся заявка клуба из ОАЭ. Так что победа «Сити» с форой (-2.5) или всухую будет логичной.

Экспресс на матчи КЧМ-2025 22 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Ювентуса» в матче с «Видадом» с форой (-2.5) за 2.95.

Ставка 2: «Манчестер Сити» победит «Аль-Айн» с форой (-2.5) за 1.77.

Общий коэффициент: 2.95 х 1.77 = 5.22.