«Бенфика» — «Бавария». Гарри Кейн выиграет группу, а Анатолий Трубин будет на нервах

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск. Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф, а португальской команде достаточно не проиграть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Бавария» 24 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Бенфики» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Бенфика» — «Бавария» (24.06.2025)

«Бавария» уже гарантированно выйдет в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 в США. Остаётся только решить, с какого места она это сделает. У «Бенфики» ситуация сложнее. Ей нужна минимум ничья, чтобы наверняка выйти из группы. Так что мотивация пока сохраняется.

Ближайший преследователь — «Бока Хуниорс» — в случае победы в матче с «Окленд Сити» и поражения «Бенфики» может сравняться с ней по очкам. Тогда всё решит разница мячей. И кто знает, сколько аргентинский клуб забьёт аутсайдеру из Новой Зеландии.

«Бенфика» в очной встрече с «Бока Хуниорс» сыграла вничью со счётом 2:2. Подопечным Бруну Лаже пришлось отыгрываться после двух пропущенных мячей. В тот день защита явно не была их сильной стороной. Отаменди доигрался до автогола, а нападающий Андреа Белотти был удалён с поля. Вопросы после этого остались.

В матче с «Окленд Сити» нужно было забивать с десяток, чтобы потом не попасть в ситуацию, в которой португальская команда находится сейчас. Помешал сильный ливень, из-за которого даже пришлось остановить матч. «Бенфика» выиграла со счётом 6:0, однако в первом тайме забила всего один мяч в ворота новозеландцев. Да и тот — с пенальти.

«Бавария» в матче с «Окленд Сити» одержала победу со счётом 10:0. Мюнхенцы продемонстрировали, что находятся на хорошем ходу. Голы от Гарри Кейна даже не понадобились. Джамал Мусиала оформил хет-трик, а Майкл Олисе, Томас Мюллер и Кингсли Коман сделали по дублю.

В матче с «Бока Хуниорс» чувствовались небольшие проблемы с реализацией. Ничего не поделаешь, ведь такое часто бывает — после голевой феерии в следующей встрече команде забивать сложнее. Гарри Кейн, видимо, расстроился, что не смог забить «Окленд Сити», и на 18-й минуте открыл счёт в игре с аргентинским клубом.

Во втором тайме сопернику удалось сравнять, и лишь на 84-й минуте Майкл Олисе с передачи лучшего бомбардира «Баварии» забил победный мяч — 2:1. В оставшееся время мюнхенцы уже просто дожидались финального свистка, не обостряя и не отдавая мяч «Бока Хуниорс».

В прошлом сезоне на общем этапе Лиги чемпионов подопечные Венсана Компани обыграли «Бенфику», но со скромным счётом 1:0. Мюнхенцы тотально доминировали, нанесли 24 удара по воротам, из которых 10 пришлись в створ. Украинский вратарь Анатолий Трубин был просто великолепен, сделав девять сейвов. Будет ли он геройствовать в предстоящем матче?

Посмотрим, остались ли силы у команды Бруну Лаже после нервной игры с «Бока Хуниорс» и матча в ливень с «Окленд Сити», чтобы добыть ничью. Мы же считаем, что это невозможно, и предлагаем поставить на победу «Баварии» за 1.93. Мюнхенцам, конечно, всё равно, с какого места выходить в плей-офф и с кем там играть, но хотя бы одна атака получится удачной. И этого должно быть достаточно.

Ставка: победа «Баварии» за 1.93.