«Лос-Анджелес» — «Фламенго». Жерсон и Жоржиньо отправят Жиру восвояси

25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Лос-Анджелес» и «Фламенго». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 4:00 мск. Бразильский клуб досрочно вышел в плей-офф, а у американского уже нет никаких шансов подняться с четвёртой строчки.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лос-Анджелес» — «Фламенго» 25 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Поставить на победу «Фламенго» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Лос-Анджелеса» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча может не получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу бразильского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 3-го тура КЧМ-2025 «Лос-Анджелес» — «Фламенго» (25.06.2025)

«Лос-Анджелес» оказался худшим в группе D клубного ЧМ-2025. Команда не смогла продемонстрировать достойную игру и попрощалась с шансами на выход в плей-офф. Два матча — 0 очков и ни одного гола. Не помогает даже опыт Уго Льориса, Оливье Жиру и Дени Буанга.

Чёрно-золотые стартовали на турнире с поражения в матче с «Челси» (0:2). Хотя Стив Черундоло даже похвалил своих подопечных за неплохую игру в обороне, но подметил, что были проблемы с реализацией. Правда, он понадеялся, что его подопечные приберегли голы для следующей встречи. Напрасно.

Во втором матче американский клуб снова проиграл, на этот раз «Эсперансу», которого эксперты считали аутсайдером. В первом тайме голов не было, а после перерыва команда из Туниса забила победный мяч. Был шанс сравнять счёт в добавленное время, однако Буанга не реализовал пенальти. Пробил слишком слабо.

Хлопнет ли «Лос-Анджелес» дверью в игре с «Фламенго», который возглавляет группу D с шестью очками и досрочно вышел в плей-офф с первого места? В такое сложно поверить. Бразильская команда показывает невероятную игру. Сначала победила «Эсперанс» (2:0), а затем совершила небольшую сенсацию.

Бразильцы одержали волевую победу в прошлом матче с «Челси» – 3:1. Они уходили на перерыв после пропущенного гола. В начале второго тайма Филипе Луис сделал всего одну, но ключевую замену. Вместо де Арраскаеты на поле вышел 34-летний Бруно Энрике и сравнял счёт.

Спустя ещё три минуты он сделал шикарный навес в штрафную, на который откликнулся бывший футболист «Ювентуса» Данило, забив победный мяч. У «Челси» был удалён Николас Джексон, и всё остальное — уже дело техники. 20-летний Уоллес Ян укрепил преимущество «Фламенго».

Предлагаем поставить на победу «Фламенго» и тотал больше 1.5 мяча за 2.05. Бразильцы хорошо укомплектованы. У них есть крепкие и опытные защитники, которые выступали в европейских чемпионатах, а также молодые таланты в нападении. Ну и не будем забывать о Жоржиньо и его опыте игры за лондонские «Арсенал» и «Челси».

Это не просто имена, как в составе «Лос-Анджелеса», а звёзды и таланты, приносящие результат. Жерсона, например, активно сватают в «Зенит». Что касается команды Оливье Жиру, то ей уже некуда отступать. Единственной задачей будет просто забить, а там — как пойдёт. Будет интересно посмотреть, получится ли у американцев прорвать крепкую защиту «Фламенго».

Ставка: победа «Фламенго» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.